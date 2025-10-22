miércoles 22 de octubre de 2025
    • Estatales bonaerenses piden que Axel Kicillof reabra la paritaria salarial

    ATE presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo de Axel Kicillof en la que resalta que "la inflación sigue apremiando el bolsillo" de los trabajadores.

    22 de octubre de 2025 - 15:08
    Gremios piden a Axel Kicillof que reabra la paritaria salarial.

    A cuatro días de las elecciones legislativas nacionales, el Gobierno de Axel Kicillof recibió el pedido de unos de los gremios mayoritarios para que reabra la paritaria de los estatales bonaerenses.

    “El gobernador viene a Pergamino una y otra vez, escucha, recorre, conoce nuestras instituciones, dijo Leticia Conti.

    Leticia Conti defendió la visita de Kicillof: "Fue una muestra de gestión y empatía"
    Kicillof mantuvo un encuentro con referentes de instituciones de personas con discapacidad en la escuela Los Buenos Hijos.

    Kicillof volvió a Pergamino pero la visita dejó sabor a poco

    Se trata de ATE, que presentó una nota dirigida al ministro de Trabajo Walter Correa para que "por su intermedio se gestione la reapertura de la paritaria" para continuar con la negociación salarial "en este contexto donde la inflación sigue apremiando los bolsillos de nuestros compañeros".

    Los argumentos de ATE

    En la solicitud, ATE hace hincapié en que resulta "indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto entre el Estado provincial y los sindicatos para sostener una paritaria abierta y permanente" y así "logremos recuperar poder adquisitivo salarial".

    La última negociación paritaria tuvo lugar en agosto, donde se acordó un incremento del 5% a pagar en dos tramos en los meses de septiembre y noviembre.

    Aumentos en la Provincia de Buenos Aires

    La última tanda de aumentos para los estatales de la provincia se terminó de pagar en agosto: fue del 2,5% para actubre como segunda cuota de otro 2.5% en agosto.

    Temas
    Leticia Conti defendió la visita de Kicillof: "Fue una muestra de gestión y empatía"

    Kicillof volvió a Pergamino pero la visita dejó sabor a poco

    El gobernador Axel Kicillof vuelve a Pergamino este martes

    San Nicolás conmemora el Día de la Lealtad con un acto en Plaza Mitre convocado por el PJ local

    “El gobernador viene a Pergamino una y otra vez, escucha, recorre, conoce nuestras instituciones, dijo Leticia Conti.

    Leticia Conti defendió la visita de Kicillof: "Fue una muestra de gestión y empatía"

    Estatales bonaerenses piden que Axel Kicillof reabra la paritaria salarial

    Estatales bonaerenses piden que Axel Kicillof reabra la paritaria salarial