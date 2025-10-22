miércoles 22 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Elecciones: más de 430.000 jóvenes bonaerenses sub-18 están en condiciones de votar

    Los jóvenes de 16 y 17 años no están obligados a votar, pero pueden hacerlo en las elecciones. En el país son más de 1,1 millones.

    22 de octubre de 2025 - 15:04
    Los jóvenes y las elecciones de este domingo próximo.
    Lee además
    elecciones: la camara nacional electoral ordeno que el escrutinio sea por distrito

    Elecciones: La Cámara Nacional Electoral ordenó que el escrutinio sea "por distrito"
    elecciones 2025: que diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    Más de 1,1 millones de jóvenes de entre 16 y 17 años están habilitados para votar en el padrón definitivo, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y en total con 1.139.315 en el país, un 3,16% del total del padrón (35.987.634).

    En la Provincia de Buenos Aires

    Y la provincia de Buenos Aires, claro está, es el distrito con mayor cantidad de electores menores de 18 años: 435.329. Le siguen la provincia de Córdoba, con 93 mil; Santa Fe, con 82 mil, y Ciudad de Buenos Aires, con 58 mil.

    En la Argentina, en 2012 se sancionó la Ley 26.774 o también llamada “Ley de Voto Joven”, que permite el voto de manera voluntaria para los chicos y chicas de 16 y 17 años. Es decir, pueden votar, pero no están obligados, y no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar en caso de no presentarse en la fecha de votación.

    Y aunque no están obligados, el 55% de los adolescentes de ese rango etario fue a las urnas entre 2013 y 2021, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

    Más datos sobre elecciones

    Puntualmente en las elecciones presidenciales de 2019, la participación de los sub-18 alcanzó un punto alto: votó un 64%. Pero fue cuatro años después, en 2023, cuando esa cifra trepó al 68,6%, algo que ayudó a Javier Milei, en ese momento el preferidos de los jóvenes. La participación general ese año fue del 77%.

    Cabe recordar que si el menor cumple 16 años justo el día de la elección puedo votar, siempre y cuando tenga hecha en el DNI la actualización de los 14 años y esté inscripto en el padrón.

    Temas
    Seguí leyendo

    Elecciones: La Cámara Nacional Electoral ordenó que el escrutinio sea "por distrito"

    Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    Elecciones: Pidieron "paciencia" ante la implementación de la Boleta Única de Papel

    Elecciones en Pergamino: Las boletas electorales ya están en el Correo Argentino

    Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Encuentran dos telefonos en allanamiento en la Unidad Penal 3 de San Nicolás

    Allanaron un pabellón de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás por una causa de estafa
    Este miércoles se conoció la Resolución del juez César Solazzi que hizo lugar al amparo interpuesto por el defensor general Pablo Santamarina.

    Ordenan a ANDIS a restituir las 8 pensiones por Discapacidad y extender la medida a todo el colectivo afectado

    Desregulación en marcha: Agricultura eliminó ocho normativas históricas del Senasa

    Desregulación en marcha: Agricultura eliminó ocho normativas históricas del Senasa

    El defensor general Pablo Santamarina lideró la charla sobre juicio por jurados.

    El rol ciudadano en el Juicio por Jurados en una interesante charla del Defensor General Pablo Santamarina

    Estatales bonaerenses piden que Axel Kicillof reabra la paritaria salarial

    Estatales bonaerenses piden que Axel Kicillof reabra la paritaria salarial