Operativos de tránsito y seguridad reforzados en Zárate

Durante la última semana, se realizaron operativos de tránsito y seguridad en la localidad de Lima, partido de Zárate, en un trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Prefectura Naval Argentina y el Centro de Operaciones Zárate (COZ), con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la seguridad vial.

Controles en zonas clave Los controles se desplegaron en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en arterias con alta circulación y en zonas con antecedentes de siniestros viales. El objetivo central es reducir accidentes, garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y fortalecer la seguridad de los vecinos.

Como resultado, se labraron 20 infracciones por distintas faltas y se secuestraron 9 vehículos. Entre las infracciones más frecuentes se detectaron circulación sin casco, falta de documentación obligatoria y escapes libres no permitidos por la normativa vigente.

Acciones coordinadas y prevención Desde la Dirección de Seguridad, Tránsito y Transporte remarcaron la importancia de mantener estos operativos de forma periódica. Destacaron que la articulación entre organismos permite mejorar la seguridad en la vía pública y reducir riesgos para la comunidad.

Además, recordaron a los conductores la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar sanciones y proteger la integridad de todos los usuarios de la vía.

