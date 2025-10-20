lunes 20 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Operativos de tránsito y seguridad reforzados en Zárate

    La Municipalidad, Prefectura y el COZ realizaron controles en puntos estratégicos de Lima para prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de las normas viales.

    20 de octubre de 2025 - 10:45
    Operativos de tránsito y seguridad reforzados en Zárate

    Operativos de tránsito y seguridad reforzados en Zárate

    LAOPINION

    Durante la última semana, se realizaron operativos de tránsito y seguridad en la localidad de Lima, partido de Zárate, en un trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Prefectura Naval Argentina y el Centro de Operaciones Zárate (COZ), con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la seguridad vial.

    Lee además
    pergamino pinta el cambio: un nuevo codigo de colores para ordenar el transito

    Pergamino pinta el cambio: un nuevo código de colores para ordenar el tránsito
    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Controles en zonas clave

    Los controles se desplegaron en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en arterias con alta circulación y en zonas con antecedentes de siniestros viales. El objetivo central es reducir accidentes, garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y fortalecer la seguridad de los vecinos.

    Como resultado, se labraron 20 infracciones por distintas faltas y se secuestraron 9 vehículos. Entre las infracciones más frecuentes se detectaron circulación sin casco, falta de documentación obligatoria y escapes libres no permitidos por la normativa vigente.

    Acciones coordinadas y prevención

    Desde la Dirección de Seguridad, Tránsito y Transporte remarcaron la importancia de mantener estos operativos de forma periódica. Destacaron que la articulación entre organismos permite mejorar la seguridad en la vía pública y reducir riesgos para la comunidad.

    Además, recordaron a los conductores la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar sanciones y proteger la integridad de todos los usuarios de la vía.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino pinta el cambio: un nuevo código de colores para ordenar el tránsito

    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    La Prefectura Naval abre la inscripción al Curso de la Marina Mercante Nacional 2026 en Zárate

    Zárate | Celulosa Argentina reactivará su producción tras acuerdo millonario

    Zárate | Independiente de Zárate se acerca a la Liga Federal tras un triunfo arrollador en Villa Constitución

    Zárate | Independiente recibe a Boat Club en el inicio de la séptima fecha del Clausura

    Zárate | Trabajadores se movilizan mañana a la rotonda en defensa del empleo y la industria

    Zárate | Prefectura secuestró drogas y más de 600 mil pesos en dos allanamientos

    Procedimiento de Prefectura en Zárate: un demorado por encubrimiento y adulteración de motovehículo

    "Argentina Grande Otra Vez": Milei presentó en San Nicolás su plan de reformas laborales y tributarias

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cada 20 de octubre el mundo entero honra a los chefs, creadores que mezclan técnica y alma. Su labor no solo alimenta, también preserva culturas y enseña que en cada plato hay una historia que merece ser contada y celebrada.

    Día Internacional del Chef: por qué se celebra cada 20 de octubre
    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Walter Juárez, Gabi Ivalo y Exequiel Amaya en el estudio de Dalmiro Mesuro. video
    Cultura y espectáculos

    Walter Juárez, Exequiel Amaya y Gabriel Ivalo presentaron la zamba De mi madre

    Campaña nacional podría ser EPOC promueve la detección temprana de enfermedad respira

    San Pedro: Campaña Nacional "Podría ser EPOC" promueve la detección temprana de enfermedad respiratoria

    Momento en que Colapinto pasa a su compañero de equipo video

    El momento en que Colapinto desoyó una orden de Alpine y superó a Gasly en el GP de Estados Unidos: "¡Rebelate, nene!"