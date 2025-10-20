lunes 20 de octubre de 2025
    • Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    El municipio avanza con obras hídricas en distintos barrios de Zárate para mejorar el abastecimiento y la presión de agua, con fondos propios

    20 de octubre de 2025 - 12:05
    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    LAOPINION

    El intendente de Zárate, Osvaldo Matzkin, supervisó esta semana las obras del Plan Maestro de Aguas Verano 25/26, un proyecto estratégico que busca revertir la histórica problemática de abastecimiento de agua potable en la ciudad.

    Obras con fondos municipales

    Los trabajos, ejecutados por ENDEZA, se financian exclusivamente con recursos municipales, provenientes de la recaudación local, sin aportes de otras jurisdicciones. El plan contempla perforaciones en distintos sectores de la ciudad que serán interconectadas para garantizar presión y caudal constantes, especialmente en zonas donde hoy el suministro es deficiente.

    Avances en Villa Fox

    Uno de los puntos más avanzados es la obra de Villa Fox, en las calles Justa Lima y Bernardo de Irigoyen. Allí se instala una nueva bomba que incrementará significativamente el caudal y beneficiará a cientos de vecinos.

    El objetivo es consolidar un sistema de abastecimiento más eficiente y confiable, con mejoras sostenibles a corto y mediano plazo.

