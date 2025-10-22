Chocó a un auto en el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, hirió a tres personas y no se hace cargo

Chocó un auto en el peaje del Puente Zárate- Brazo Largo, hirió a tres personas y no se hacen cargo

Un grave accidente se registró el lunes por la noche a metros del peaje del primer puente Zárate -Brazo Largo, sobre la Ruta 193. Una familia fue violentamente embestida por un vehículo que circulaba a alta velocidad y cuyo conductor, identificado como Gustavo César Meyer, no se presentó ante las autoridades ni asumió los daños ocasionados .

El siniestro ocurrió cerca de las 22 horas y dejó tres heridos de consideración que debieron ser trasladados al Hospital de Zárate.

Según relató el conductor del vehículo afectado, el impacto fue tan fuerte que su auto giró y terminó contra el guardarraíl. “No entendí por qué venía a más de 80 km/h. Mi auto giró y chocamos contra el guardarraíl”, contó.

El saldo fue dramático: el conductor sufrió lesiones en una pierna, su esposa una fractura, y su hijo hematomas en cuello y cabeza. Los tres permanecen internados bajo observación. El vehículo quedó destruido y la familia perdió su principal herramienta de trabajo.

El responsable y la investigación

El conductor identificado, Gustavo César Meyer, no se presentó luego del accidente y, según trascendió, habría estado bajo algún tipo de intoxicación, situación que podría dejar sin cobertura de seguro a las víctimas. Las autoridades intentan determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad penal correspondiente.

“Estamos devastados, pero firmes por mi hijo y mi mujer”, expresó el hombre, que pidió ayuda para poder reparar su vehículo y sostener económicamente a su familia mientras continúa la recuperación.

Pedido solidario

La familia solicita colaboración para ubicar al responsable y recibir apoyo para afrontar los daños materiales y médicos. Cualquier información o asistencia puede comunicarse a los teléfonos 113-103-2385 o 113-498-0881.