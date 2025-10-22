miércoles 22 de octubre de 2025
    • Leticia Conti defendió la visita de Kicillof: "Fue una muestra de gestión y empatía"

    La concejal de Unión por la Patria, Leticia Conti, aseguró que el paso de Kicillof por la ciudad “fue respetuoso de la ley, productivo y humano”.

    22 de octubre de 2025 - 14:05
    "El gobernador viene a Pergamino una y otra vez, escucha, recorre, conoce nuestras instituciones, dijo Leticia Conti.

    “El gobernador viene a Pergamino una y otra vez, escucha, recorre, conoce nuestras instituciones", dijo Leticia Conti.

    LETICIA CONTI

    El martes, estuvo en Pergamino el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Haciendo una lectura de su visita, en declaraciones a LA OPINION, la concejal Leticia Conti sostuvo que el mandatario provincial “vino en un período de veda, en el que no puede realizar anuncios, porque es respetuoso de las leyes y del marco institucional”.

    En ese sentido, Conti remarcó que “quizás se generó una expectativa intencionada sobre anuncios que sabían que no podían hacerse”, con el fin de instalar una sensación de frustración. “El gobernador no vino a prometer nada, sino a escuchar, a encontrarse con la comunidad y a seguir construyendo políticas públicas desde la cercanía”, explicó.

    Reuniones y avances concretos

    Durante su paso por la ciudad, Kicillof recorrió el Parque Industrial Parcum y encabezó un encuentro con instituciones que trabajan con personas con discapacidad en la escuela Los Buenos Hijos. Allí, el gobernador y su equipo escucharon demandas y compartieron información sobre medidas que ya están en marcha desde el 1° de octubre, previas a la veda electoral.

    Entre ellas, la edil destacó dos decisiones clave del Gobierno provincial:

    *La equiparación del nomenclador de prestaciones de IOMA al nacional, una demanda histórica de los prestadores que, desde enero, mejorará significativamente los ingresos de acompañantes terapéuticos y profesionales del área.

    *El aumento de las becas de los talleres protegidos, con una suba del 40% para las instituciones y del 100% en el peculio que perciben los trabajadores con discapacidad.

    “Son medidas concretas, que muestran el compromiso del gobernador con las familias, con la inclusión y con el sostenimiento de políticas sociales en un contexto nacional de desfinanciamiento”, remarcó la concejal.

    “Kicillof pone el cuerpo, el oído y el corazón”

    Conti también valoró la actitud del gobernador durante la reunión, destacando su disposición a escuchar sin intermediarios: “Se sentó, escuchó a todos, tomó nota de las demandas y lo hizo sin guion, sin filtro. Ese contacto directo con la realidad es lo que necesitamos en la política”.

    La concejal subrayó que esta forma de trabajo “marca la diferencia” frente al Gobierno nacional. “Mientras Milei se corre de sus obligaciones, la provincia se hace cargo, sostiene la obra pública, acompaña a las instituciones y protege a los sectores más vulnerables. Axel es el escudo que nos cuida de la crueldad del gobierno nacional”, afirmó.

    Un gobernador presente y comprometido

    Conti también recordó que Kicillof visitó el colegio Santa Clara, institución que hace dos años recibió una subvención del 100% del personal docente, lo que le permitió mejorar su funcionamiento y fortalecer su proyecto educativo.

    “El gobernador viene a Pergamino una y otra vez, escucha, recorre, conoce nuestras instituciones. Eso es gestión, eso es empatía, eso es compromiso”, expresó la edil, quien además pidió “dejar de lado la mirada despectiva sobre una visita que tuvo un enorme valor humano y político”.

    Finalmente, sintetizó: “Decir que no vino a traer nada es una falta de respeto. Vino a traer escucha, presencia, compromiso y respuestas concretas. Eso es mucho más que una foto o un anuncio: es la verdadera política en acción”.

