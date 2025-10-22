El Municipio gestiona un terreno en Alfonzo ante la desafectación de su uso ferroviario

De acuerdo a una denuncia que llevó a cabo el sindicato de maquinistas La Fraternidad, a lo que llamaron la “gran inmobiliaria“, el Gobierno Nacional está avanzando con la desafectación de su uso ferroviario a grandes terrenos que luego vende o concesiona a empresas para otros fines. Ahora le llegó el turno a una estación del Partido de Pergamino, más precisamente en la localidad de Alfonzo.

A través de la Resolución 1575/25 , firmada por Luis Caputo , le quitaron de la concesión un inmueble de más de 43 mil metros cuadrados de superficie a la empresa Nuevo Central Argentino SA , dedicada al transporte de cargas . Se trata de tierras aledañas a la estación de trenes de Mariano H. Alfonzo , localidad rural del partido de Pergamino.

Según la norma publicada en el Boletín Oficial , la compañía logística, que renovó su concesión en julio de este año hasta diciembre de 2032, no puso reparos. Solo pidió que el edificio de la estación quede liberado en todo lo ancho de la plataforma y que se respete todo el ancho de vías para “preservar la operación ferroviaria”.

Ahora, esos 45 mil metros cuadrados quedaron a merced de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y en base a los antecedentes recientes de la cartera, se espera que las vendan o las concesionen a otra empresas para su explotación.

Mientras tanto, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte denuncia una situación de “emergencia total “. “Tenemos rutas nacionales y provinciales donde ya no se puede circular, trenes sin repuestos y vías en pésimas condiciones, también aviones fuera de servicio por falta de mantenimiento, y una logística carísima por el desgaste de los vehículos y los costos de combustible“, denunciaron en un comunicado que difundieron esta semana.

Rápida intervención de la Municipalidad de Pergamino

Ante esta situación y de acuerdo a lo que consultó LA OPINION, desde la Municipalidad de Pergamino se iniciaron las gestiones pertinentes para no perder esos espacios teniendo en cuenta que en la exestación funcionan la Casa de la Cultura, la Biblioteca de Alfonzo y otras instituciones que trabajan con la comunidad de esta localidad.

En otras zonas de la Provincia de Buenos Aires

Esta situación que se da en el Partido de Pergamino no es la primera ni la única. Solo en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional ya desafectó una decena de terrenos en los últimos meses y le quitó la concesión a la empresa correspondiente. El listaado: 84,6 mil metros cuadrados de la estación Mouras, localidad de Salazar, partido de Daireaux; 51 mil metros cuadrados ubicados en el Parque de la Costa, Tigre; 84 mil metros cuadrados de la línea Sarmiento que fueron transferidos al Ente de Promoción Industrial Buenos Aires -Morón (EPIBAM) para ampliar el parque industrial La Cantábrica; 10,5 mil metros cuadrados en Benito Juárez que pertenecían a la línea Roca que pasaron a una empresa harinera; 31 mil metros cuadrados en Vallimanca, Bolívar, 30 mil metros cuadrados en Elordi, General Villegas, y un tercero en la estación Balsa de Lincoln que serán transferidos “con carácter oneroso” a una empresa agropecuaria. Y una parte de la estación de trenes de Barrow, partido de Tres Arroyos donde funcionan una cooperativa agraria, una planta de silos y unas viviendas.