Elecciones: terminó el escrutinio definitivo y anunciaron cuándo se conocerán los resultados

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires ( JEP ) concluyó este miércoles el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales 2025, que tuvo lugar en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata . La última mesa contabilizada fue la número 66, correspondiente al distrito de Villa Gesell , de la Quinta Sección Electoral.

La presidenta de la JEP, Hilda Kogan , encabezó el cierre del conteo acompañada por la vicepresidenta, Ana María Bourimborde , el vocal Eduardo Delbés , funcionarios del organismo y representantes del Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia.

Durante el acto de clausura, Kogan -quien también preside la Suprema Corte de Justicia bonaerense- destacó el compromiso de los equipos de trabajo. Felicitó a fiscales, apoderados, personal de la JEP, funcionarios judiciales y demás actores involucrados en el proceso por haber realizado "un intenso trabajo con transparencia, eficacia y gran velocidad".

Cabe recordar que el escrutinio definitivo comenzó el sábado pasado y demandó apenas cinco días de actividad en el recinto.

Con el cierre formal del conteo, la Junta Electoral adelantó que entre el jueves y el viernes se abrirán algunas urnas seleccionadas para revisión. Posteriormente, se emitirán las resoluciones correspondientes que refrenden el escrutinio definitivo.

Finalmente, los resultados finales serán publicados en el sitio web oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.