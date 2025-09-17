Una intensa persecución policial terminó con un sospechoso aprehendido en moto robada

El individuo perdió el control de la moto al girar a gran velocidad desde Monteagudo a Solís y cayó sobre la vereda donde impactó contra una torre de alumbrado y así todo se volvió a incorporar rápidamente para intentar ascender al tapial del frente de una casa. LA OPINION

Este lunes a las 15:00 en inmediaciones de Solís al 1.200 la Policía de la brigada motorizada GDM aprehendió a un sujeto que intentó evadir el accionar de los integrantes del escuadrón de la fuerza de seguridad, tras una intensa persecución por distintas calles de la zona sur de la ciudad.

De acuerdo a los trascendidos, los integrantes de la motorizada vieron pasar al sospechoso e iniciaron un seguimiento a distancia que adquirió una gran intensidad cuando el motociclista se desplazó a gran velocidad en contra mano por calle Monteagudo en el barrio Centenario a lo largo de varias cuadras. Finalmente se desvió por Solís y a la altura del 1.200 cayó al perder el control de la motocicleta.

El sujeto volvió a incorporarse luego de la caída de la moto y golpearse contra una torre de alumbrado público instalada en la vereda.

El individuo perdió el control de la moto al girar a gran velocidad desde Monteagudo a Solís y cayó sobre la vereda donde impactó contra una torre de alumbrado y así todo se volvió a incorporar rápidamente para intentar ascender al tapial del frente de una casa.

Este lunes por la tarde, la brigada motorizada GDM detuvo a un sujeto que circulaba en una moto robada minutos antes. Tras una intensa persecución por varias calles —incluso a contramano— el hombre perdió el control del rodado en Solís al 1200, cayó contra una torre de alumbrado e intentó escapar trepando un tapial, pero fue reducido rápidamente. La moto, una Yamaha XTZ, había sido sustraída recientemente. La Justicia investiga si el detenido estaría vinculado a otros robos similares.

Aprehendido

Los uniformados le dieron alcance rápidamente, lo redujeron e iniciaron el procedimiento de aprehensión porque determinaron que la motocicleta Yamaha XTZ había sido sustraída recientemente. Desde la brigada motorizada GDM le dieron intervención a la Fiscalía de turno. La Justicia debe determinar si este sujeto podría haber participado en robos de motos ocurridos días anteriores.

Temas persecución

Policia

Sospechoso

Aprehendido

Robo