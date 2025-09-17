miércoles 17 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Una intensa persecución policial terminó con un sospechoso aprehendido en moto robada

    En la tarde de este lunes en Solís al 1.200 la brigada motorizada GDM aprehendió a un sujeto que escapaba en una moto sustraída minutos antes.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    17 de septiembre de 2025 - 17:01
    El individuo perdió el control de la moto al girar a gran velocidad desde Monteagudo a Solís y cayó sobre la vereda donde impactó contra una torre de alumbrado y así todo se volvió a incorporar rápidamente para intentar ascender al tapial del frente de una casa.

    El individuo perdió el control de la moto al girar a gran velocidad desde Monteagudo a Solís y cayó sobre la vereda donde impactó contra una torre de alumbrado y así todo se volvió a incorporar rápidamente para intentar ascender al tapial del frente de una casa.

    LA OPINION

    Este lunes a las 15:00 en inmediaciones de Solís al 1.200 la Policía de la brigada motorizada GDM aprehendió a un sujeto que intentó evadir el accionar de los integrantes del escuadrón de la fuerza de seguridad, tras una intensa persecución por distintas calles de la zona sur de la ciudad.

    Lee además
    En la mañana del viernes 15 de agosto en Liniers y San Nicolás montaron un amplio despliegue luego de huir de la Policía tras balear a un sargento de la DDI Pergamino.

    Se entregó el prófugo que baleó a un policía durante un allanamiento en Pergamino
    Accidente en San Pedro: Camión embistió a un auto y cinco personas fueron derivadas al hospital

    Incendio vehicular en Ruta Nacional 9: Bomberos de Zárate controlaron un automóvil envuelto en llamas

    De acuerdo a los trascendidos, los integrantes de la motorizada vieron pasar al sospechoso e iniciaron un seguimiento a distancia que adquirió una gran intensidad cuando el motociclista se desplazó a gran velocidad en contra mano por calle Monteagudo en el barrio Centenario a lo largo de varias cuadras. Finalmente se desvió por Solís y a la altura del 1.200 cayó al perder el control de la motocicleta.

    El sujeto volvió a incorporarse luego de la caída de la moto y golpearse contra una torre de alumbrado público instalada en la vereda.

    El individuo perdió el control de la moto al girar a gran velocidad desde Monteagudo a Solís y cayó sobre la vereda donde impactó contra una torre de alumbrado y así todo se volvió a incorporar rápidamente para intentar ascender al tapial del frente de una casa.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este lunes por la tarde, la brigada motorizada GDM detuvo a un sujeto que circulaba en una moto robada minutos antes. Tras una intensa persecución por varias calles —incluso a contramano— el hombre perdió el control del rodado en Solís al 1200, cayó contra una torre de alumbrado e intentó escapar trepando un tapial, pero fue reducido rápidamente. La moto, una Yamaha XTZ, había sido sustraída recientemente. La Justicia investiga si el detenido estaría vinculado a otros robos similares. #Pergamino #Policiales #Motochorros #inseguridad"

    Aprehendido

    Los uniformados le dieron alcance rápidamente, lo redujeron e iniciaron el procedimiento de aprehensión porque determinaron que la motocicleta Yamaha XTZ había sido sustraída recientemente.

    Desde la brigada motorizada GDM le dieron intervención a la Fiscalía de turno. La Justicia debe determinar si este sujeto podría haber participado en robos de motos ocurridos días anteriores.

    Temas
    Seguí leyendo

    Se entregó el prófugo que baleó a un policía durante un allanamiento en Pergamino

    Incendio vehicular en Ruta Nacional 9: Bomberos de Zárate controlaron un automóvil envuelto en llamas

    San Nicolás: un grave accidente vial de moto y auto dejó a un adolescente herido en Villa Campi

    Incendiaron de manera intencional un cajero automático del Banco Provincia en pleno centro

    Empleada infiel sustrajo dinero de una pizzería y transfirió fondos desde la billetera virtual de su jefe

    San Nicolás: detienen a un hombre tras robar una bicicleta y descubren pedido de paradero activo

    Quedó en libertad el ladrón que robó una remisería en Baradero: vecinos y empleados reclaman justicia

    Juicio oral: un sujeto está acusado de aprovechar la vulnerabilidad de una chica para someterla sexualmente

    San Pedro: Detuvieron a dos jóvenes con frondosos antecedentes tras un violento intento de robo en Río Tala

    Bomberos de Baradero utilizaron drones en la búsqueda de un prófugo acusado de intento de homicidio

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En la mañana del viernes 15 de agosto en Liniers y San Nicolás montaron un amplio despliegue luego de huir de la Policía tras balear a un sargento de la DDI Pergamino.

    Se entregó el prófugo que baleó a un policía durante un allanamiento en Pergamino

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Comenzó la Novena de la Virgen de San Nicolas con misas y ceremonias hasta su dia 25 de Septiembre

    San Nicolás inicia la novena a la Virgen de San Nicolás con actos y peregrinaciones
    Reestructuración en el Gabinete municipal: comienzan los cambios en áreas clave

    Reestructuración en el Gabinete municipal: comienzan los cambios en áreas clave

    El individuo perdió el control de la moto al girar a gran velocidad desde Monteagudo a Solís y cayó sobre la vereda donde impactó contra una torre de alumbrado y así todo se volvió a incorporar rápidamente para intentar ascender al tapial del frente de una casa.

    Una intensa persecución policial terminó con un sospechoso aprehendido en moto robada

    Urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la Autopista Pilar Pergamino

    Urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la Autopista Pilar Pergamino

    Elecciones: terminó el escrutinio definitivo y anunciaron cuándo se conocerán los resultados

    Elecciones: terminó el escrutinio definitivo y anunciaron cuándo se conocerán los resultados