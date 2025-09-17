Una intensa persecución policial terminó con un sospechoso aprehendido en moto robada

Este lunes a las 15:00 en inmediaciones de Solís al 1.200 la Policía de la brigada motorizada GDM aprehendió a un sujeto que intentó evadir el accionar de los integrantes del escuadrón de la fuerza de seguridad, tras una intensa persecución por distintas calles de la zona sur de la ciudad.
Este lunes por la tarde, la brigada motorizada GDM detuvo a un sujeto que circulaba en una moto robada minutos antes. Tras una intensa persecución por varias calles —incluso a contramano— el hombre perdió el control del rodado en Solís al 1200, cayó contra una torre de alumbrado e intentó escapar trepando un tapial, pero fue reducido rápidamente. La moto, una Yamaha XTZ, había sido sustraída recientemente. La Justicia investiga si el detenido estaría vinculado a otros robos similares.