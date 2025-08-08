viernes 08 de agosto de 2025
    • Impulso local: el Municipio de Pergamino lanzó microcréditos sin interés para emprendedores

    La propuesta incluye capacitación obligatoria, asistencia técnica y seguimiento de los proyectos. Los créditos se devuelven en 12 cuotas y tasa 0%.

    8 de agosto de 2025 - 14:49
    Karin Dib, Javier Martínez y Eugenio Petinari presentaron la línea de microcréditos.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    El intendente del Partido de Pergamino, Javier Martinez, presentó este viernes, junto a funcionarios de su gabinete el nuevo programa municipal de microcréditos, orientado a impulsar proyectos productivos y generar empleo local. Lo hizo acompañado por el secretario de Gobierno, Karim Dib, y el director de la oficina de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari.

    “Estamos trabajando en el otorgamiento de microcréditos, una tarea que quizás no forma parte de las funciones esenciales de un municipio, pero que consideramos necesaria para acompañar a quienes tienen capacidad y ganas de progresar. Estos pequeños impulsos pueden significar más empleo, más producción y más actividad en la ciudad”, expresó Martínez durante el anuncio.

    Flyer microcréditos

    Labor conjunta

    Por su parte, Petinari resaltó el trabajo conjunto que permitió concretar la iniciativa: “Hace cuatro años que venimos trabajando con el proyecto Potenciate y esta era la segunda etapa que estábamos esperando. A partir de este viernes, los interesados podrán inscribirse a través de la página Empleo Pergamino. La inscripción estará abierta hasta el jueves 14 a las 23:00”.

    Características del programa

    Los microcréditos contemplan un periodo de gracia de tres meses, devolución en 12 cuotas mensuales, una tasa de interés del 0% y un monto máximo de hasta ocho salarios mínimos vitales y móviles.

    Además, quienes accedan al crédito deberán realizar un curso obligatorio de siete clases para elaborar un plan de negocios. Ese proyecto será evaluado por una comisión integrada por la Subsecretaría de Educación, la Oficina de Empleo y representantes del Honorable Concejo Deliberante.

    Un sistema que busca retroalimentarse

    Desde el Municipio destacaron que este programa no solo busca financiar sino también acompañar a cada emprendedor en el proceso de consolidación de su proyecto. En este sentido, el seguimiento estará a cargo del Club de Emprendedores y la Oficina de Empleo, para ofrecer asistencia técnica durante todas las etapas.

    El secretario de Gobierno, Karim Dib, enfatizó el valor social y económico de este tipo de políticas públicas: “Cada emprendimiento aprobado genera empleo directo e indirecto, y mueve la economía local. Estos fondos provienen de las tasas y contribuciones que pagan todos los vecinos, por eso es fundamental que quienes reciban el microcrédito lo tomen con responsabilidad y lo devuelvan, para que el sistema se retroalimente y otros emprendedores puedan acceder”.

    Cómo inscribirse

    Las personas interesadas en acceder a los microcréditos deberán inscribirse antes del jueves 14 a las 23:00, a través del siguiente enlace: empleopergamino.com.ar

