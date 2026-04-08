Impulsan en San Pedro la adhesión a la ley de capacitación obligatoria en buen trato infantil

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio de San Pedro adhiera a la Ley Provincial N° 15.348, la cual establece la formación obligatoria en la Promoción del Buen Trato hacia Niñas, Niños y Adolescentes para todos los agentes de la función pública local.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó en el Concejo Deliberante de San Pedro un proyecto de ordenanza para adherir a la Ley Provincial N° 15.348, que establece la capacitación obligatoria en buen trato hacia niñas, niños y adolescentes para todos los trabajadores del Estado local.

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La iniciativa propone alinear la normativa municipal con la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley N° 27.709, conocida como “Ley Lucio”. El objetivo es fortalecer la formación de los agentes públicos para prevenir, detectar y erradicar situaciones de violencia en las infancias.

En los fundamentos, los concejales remarcan que la violencia contra menores constituye una de las problemáticas más graves y persistentes, muchas veces invisibilizada o naturalizada en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Por ello, sostienen que el Estado debe asumir un rol activo en la generación de entornos seguros.

De aprobarse, la capacitación será obligatoria para todos los trabajadores del Departamento Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante. Además, el Ejecutivo deberá designar una Autoridad de Aplicación encargada de coordinar contenidos, garantizar su continuidad y mantener un registro actualizado de los participantes.

El proyecto destaca el rol estratégico de los municipios como primer nivel de intervención frente a problemáticas sociales, especialmente aquellas vinculadas a la niñez y la adolescencia.

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La propuesta será ahora analizada en comisiones internas antes de su tratamiento en el recinto. En caso de ser aprobada, San Pedro se sumará a la política pública impulsada por la provincia de Buenos Aires en materia de formación obligatoria en derechos de la niñez.

Según los autores, la capacitación continua es una herramienta clave para transformar prácticas institucionales y promover vínculos basados en el respeto, la igualdad y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.