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    • La Plaza 25 de Mayo iniciará una profunda renovación, respetando estilos arquitectónicos y espacios

    Se viene una transformación general de la Plaza 25 de Mayo en Pergamino, uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad.

    24 de mayo de 2026 - 07:07
    La Plaza 25 de Mayo comienza su proceso de transformación general.

    La Municipalidad de Pergamino avanzará en los próximos días con una de las intervenciones urbanas más importantes de los últimos años: la remodelación integral de la Plaza 25 de Mayo, uno de los principales espacios públicos del casco céntrico de nuestra ciudad. Así lo confirmó el arquitecto Esteban Giugliani, secretario de Desarrollo Urbano, durante una entrevista en la que brindó detalles sobre el proyecto, los trabajos previstos y también respondió a las controversias que surgieron en torno a una posible apertura vehicular atravesando el paseo público.

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    Según explicó el funcionario, la obra ya fue licitada y adjudicada, por lo que sólo resta el inicio formal de los trabajos. La iniciativa contempla una renovación completa del histórico espacio verde, con el objetivo de modernizarlo, preservar su valor patrimonial y mejorar las condiciones de circulación y permanencia para los vecinos.

    Entre las principales tareas previstas se encuentra el recambio total del solado, una de las intervenciones que permitirá unificar criterios estéticos y mejorar la accesibilidad peatonal. A ello se sumará la puesta en valor de las tradicionales luminarias coloniales, consideradas uno de los elementos distintivos de la Plaza, además de la recuperación de las glorietas originales y la renovación integral del mobiliario urbano.

    Un cambio general en la Plaza 25 de Mayo

    El arquitecto Giugliani destacó que el proyecto busca recuperar la identidad histórica de la Plaza de Mayo, pero incorporando soluciones urbanísticas modernas y funcionales a los tiempos que corren. En ese sentido, explicó que el nuevo diseño también contempla la reorganización de algunos sectores para facilitar actividades institucionales, culturales y eventuales operativos especiales.

    Uno de los puntos que más debate generó en las últimas semanas fue la posibilidad de habilitar un paso vehicular sobre el eje central de la plaza. Frente a las versiones que indicaban que el espacio verde sería “dividido al medio” por una calle, el secretario de Desarrollo Urbano aclaró que no habrá ninguna una apertura tradicional con cordones ni circulación permanente de automóviles.

    Un espacio muy concurrido y que necesita cambios

    “La calle va a estar y será notoria, pero estará al mismo nivel de la Plaza 25 de Mayo, eventualmente, si se autoriza el tránsito por ahí, el vehículo va a tener que subir a la Plaza para cruzar por delante”, explicó el funcionario, intentando despejar dudas sobre el alcance real de la intervención.

    Además, remarcó que el diseño previsto no altera la configuración integral del espacio público ni implica una división física de la Plaza. “No va a haber cordones ni una calle convencional como se dijo. Lo que se plantea es una demarcación mediante bolardos y un cambio de color en el piso para un uso eventual”, sostuvo el responsable de esta área de la Municipalidad de Pergamino.

    De acuerdo con lo expresado por Giugliani, ese sector central quedará estructuralmente reforzado dentro del nuevo solado para permitir, en situaciones especiales, el eventual paso de vehículos. Sin embargo, insistió en que no se tratará de una arteria habilitada de manera permanente al tránsito cotidiano.

    “No es una calle donde todo el día van a circular autos. La idea es dejar preparada esa posibilidad para determinados momentos o necesidades específicas”, aclaró teniendo en cuenta las versiones cruzadas que existieron en relación a este tema.

    Importante proyecto

    El arquitecto también señaló, en diálogo con LA OPINION, que cualquier decisión futura vinculada a una eventual habilitación vehicular deberá ser debatida en el ámbito político correspondiente. “Esa discusión se dará después en el Concejo Deliberante. No forma parte de una decisión que tome la Secretaría de Desarrollo Urbano”, afirmó.

    En ese contexto, desde el Municipio buscan llevar tranquilidad a quienes manifestaron preocupación por el impacto que podría tener la obra sobre uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La intención oficial, según remarcaron, es preservar el carácter peatonal y recreativo de la plaza, manteniendo su valor histórico y paisajístico.

    Siempre mejorando los espacios públicos

    Esta remodelación de la Plaza 25 de Mayo se enmarca dentro de una serie de tareas urbanas impulsadas por el Municipio para modernizar espacios públicos, mejorar la infraestructura urbana y revalorizar sectores estratégicos de la ciudad. Por su ubicación y relevancia institucional, la plaza constituye además uno de los puntos de encuentro más representativos de Pergamino, escenario habitual actos, eventos culturales de todo tipo y actividades sociales.

    Con el inicio de las obras cada vez más próximo, el proyecto promete convertirse en uno de los ejes centrales de las planificaciones, especialmente por el equilibrio que buscará mantener entre modernización, preservación histórica y funcionalidad del espacio público.

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