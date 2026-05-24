Espacios Verdes avanza en Pergamino con podas y prepara un operativo intensivo de recorte de raíces

La Municipalidad de Pergamino continúa desarrollando tareas de mantenimiento y saneamiento del arbolado urbano en los diferentes sectores de la ciudad. Luego de completar las podas sanitarias y de bajada en espacios públicos y corredores urbanos, el área de Espacios Verdes avanza ahora con trabajos de refaldeo y se prepara para iniciar, la próxima semana, un operativo intensivo de recorte de raíces, una de las demandas más frecuentes de los vecinos.

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El director de Espacios Verdes, Diego Basanta, explicó que durante las últimas semanas se realizaron intervenciones en distintos puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de mejorar la seguridad y preservar el estado sanitario del arbolado. “Después de haber hecho las podas de saneamiento y las podas sanitarias sobre el Paseo Ribereño, sobre la Plaza 25 de Mayo y algunas podas de bajada en ejemplares de eucaliptus que estaban sobredimensionados para el lugar que ocupaban, ahora estamos avanzando con trabajos de refaldeo”, detalló el funcionario.

Estas intervenciones consisten en la poda de ramas bajas de los árboles ubicados en la vía pública para evitar interferencias con el tránsito peatonal y vehicular, además de despejar las luminarias, fachadas y tendidos de servicios. Según explicó Basanta, estas tareas son fundamentales para mejorar la visibilidad, facilitar la circulación y prevenir inconvenientes derivados del crecimiento descontrolado de ramas y rebrotes.

“Estamos haciendo poda baja en los ejemplares de la vía pública para evitar que los rebrotes o las ramas interfieran con el tránsito peatonal o vehicular y también realizando despejes de luminarias en diferentes sectores de la ciudad”, señaló durante la entrevista con LA OPINION.

Un arbolado protegido

Actualmente, los trabajos de refaldeo se concentran principalmente en la zona céntrica; las cuadrillas municipales ya intervinieron sobre calle Ascuénaga, entre el Arroyo Pergamino y Alsina, además de distintos tramos de Moreno, Alberti y Luzuriaga. El cronograma continuará avanzando de manera diaria sobre otros sectores de la ciudad.

En paralelo, también se desarrollaron tareas en barrios periféricos. Uno de los puntos intervenidos fue barrio La Guadalupe, donde las cuadrillas prácticamente finalizaron el operativo.

“En La Guadalupe resta solamente una cuadra para completar la totalidad del barrio. Después de eso pasaríamos a trabajar en barrio San Martín con las tareas de refaldeo”, adelantó ayer Basanta.

Sin embargo, uno de los trabajos más esperados por muchos vecinos comenzará la próxima semana: el operativo de poda subterránea y recorte de raíces. Se trata de una tarea compleja que busca dar respuesta a numerosos expedientes iniciados por frentistas afectados por el levantamiento de veredas y daños ocasionados por raíces superficiales.

“A partir de la semana que viene vamos a arrancar con el recorte de raíces. Tenemos una demanda importante de vecinos que hicieron el pedido por expediente para poder recomponer sus veredas y dejar las cazuelas necesarias para los árboles”, explicó el titular de Espacios Verdes.

Cuadrillas de trabajo

Para afrontar simultáneamente ambas tareas, el Municipio dispondrá de dos cuadrillas específicas. Una continuará con los trabajos de refaldeo, despeje de cables, luminarias y fachadas, mientras que la otra se dedicará exclusivamente a la poda subterránea. “Habrá dos cuadrillas trabajando en simultáneo: una que va a continuar con los refaldeos y despejes de cableados y frentes de viviendas, y otra que se ocupará de la poda en la zona subterránea y el recorte de raíces para ir resolviendo los expedientes pendientes”, se indicó.

Desde el área remarcaron que el recorte de raíces no se organiza por zonas geográficas, sino que responde directamente a los pedidos formales realizados por los vecinos mediante expediente municipal. Esto se debe a que cada intervención requiere una evaluación técnica particular y trabajos específicos sobre las veredas.

Basanta explicó que este tipo de poda implica levantar parcialmente el sector afectado para poder intervenir sobre las raíces sin comprometer la estabilidad del ejemplar arbóreo. Por esa razón, cada caso es analizado individualmente antes de ser ejecutado.

Mantenimiento constante

El funcionario también recordó que el mantenimiento del arbolado urbano resulta clave no solo desde el punto de vista estético, sino también para preservar la seguridad y garantizar una adecuada convivencia entre el desarrollo de los árboles y la infraestructura urbana.

Las tareas forman parte del plan permanente de mantenimiento que lleva adelante el Municipio en espacios públicos, avenidas y barrios de Pergamino, buscando mejorar las condiciones de circulación, evitar obstrucciones y conservar en buen estado el patrimonio arbóreo de la ciudad.

En este marco, desde Espacios Verdes solicitaron a los vecinos continuar canalizando los reclamos y pedidos mediante los expedientes correspondientes, ya que eso permite organizar y priorizar las intervenciones de acuerdo con la complejidad y urgencia de cada situación.