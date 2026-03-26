Hospital San Felipe de San Nicolás suma cinco pre-residentes para reforzar áreas clave de atención

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires incorporó este mes a 400 jóvenes profesionales al programa de pre-residencias, una iniciativa destinada a fortalecer especialidades estratégicas del sistema sanitario bonaerense mediante instancias de formación en servicio.

En el marco del programa de pre-residencias impulsado por el Ministerio de Salud bonaerense , el hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás incorporó a cinco jóvenes profesionales en áreas estratégicas. La iniciativa apunta a fortalecer la atención en especialidades críticas mediante formación en servicio, consolidando el sistema sanitario local.

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El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires sumó este mes a 400 profesionales al programa de pre-residencias, de los cuales cinco eligieron el hospital San Felipe como destino. Las incorporaciones se distribuyen en áreas clave: dos en clínica médica, dos en pediatría y uno en medicina general.

Se trata de profesionales graduados hace menos de dos años, quienes ya comenzaron su formación práctica en hospitales y centros de salud de todo el territorio bonaerense, con el objetivo de fortalecer sectores considerados estratégicos.

El programa, iniciado en 2024, continúa expandiéndose con un incremento sostenido en la cantidad de ingresantes. Este año se registró un aumento significativo en áreas como clínica médica, que pasó de 63 a 105 pre-residentes, y en pediatría, que creció de 61 a 91 profesionales.

También se destacaron avances en terapia intensiva, psiquiatría, neonatología y medicina general, además de la incorporación de nuevas disciplinas como farmacia, bioquímica clínica y emergentología, ampliando así la cobertura del sistema de salud.

Cómo funciona la formación en servicio

La pre-residencia tiene una duración de seis meses y está destinada a profesionales recientemente graduados. Durante ese período, los participantes asisten de lunes a viernes a los centros de salud asignados y realizan guardias semanales, combinando práctica y formación teórica.

Para aprobar el programa, deben cumplir con un mínimo del 85% de asistencia y superar evaluaciones parciales y finales. Además, quienes finalicen la instancia podrán acceder directamente a la residencia en la misma especialidad, lo que representa una oportunidad clave para su desarrollo profesional.