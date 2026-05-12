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    • Operativo de salud sexual en San Pedro: controles, PAP y entrega gratuita de anticonceptivos

    La jornada se realizará en San Pedro el jueves 14 de mayo en Benefactoras Sampedrinas con atención gratuita, consejería y acceso a métodos anticonceptivos.

    12 de mayo de 2026 - 13:30
    La Secretaría de Salud de San Pedro llevará adelante este jueves 14 de mayo la jornada Salud Sexual para la Comunidad en el barrio Benefactoras Sampedrinas, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios sanitarios esenciales y promover la prevención en el territorio.

    La Secretaría de Salud de San Pedro llevará adelante este jueves 14 de mayo la jornada "Salud Sexual para la Comunidad" en el barrio Benefactoras Sampedrinas, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios sanitarios esenciales y promover la prevención en el territorio.

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    La Secretaría de Salud del municipio de San Pedro realizará este jueves 14 de mayo una jornada de salud sexual y reproductiva destinada a los vecinos del barrio Benefactoras Sampedrinas. La actividad incluirá controles preventivos, consejería profesional y entrega gratuita de métodos anticonceptivos.

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    Atención gratuita en el barrio Benefactoras Sampedrinas

    El operativo, denominado “Salud Sexual para la Comunidad”, comenzará a las 9:00 en el playón ubicado sobre la calle Fray Cayetano Rodríguez, entre Fray del Pozo y Benefactoras Sampedrinas.

    La iniciativa es organizada por la Secretaría de Salud del municipio y contará con el acompañamiento técnico y logístico del área de Salud Comunitaria de la Región Sanitaria IV, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

    Para el desarrollo de la jornada se dispondrá de una unidad sanitaria móvil especialmente equipada para brindar atención médica y realizar prácticas preventivas en el lugar.

    Qué servicios ofrecerá el operativo de salud sexual

    Durante la jornada, profesionales de la salud brindarán consejería integral sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles y realizarán la entrega gratuita de los mismos.

    Además, se llevarán adelante procedimientos específicos como la colocación y extracción de métodos anticonceptivos de larga duración, así como la toma de muestras de Papanicolaou (PAP), un estudio fundamental para la prevención y detección temprana de enfermedades ginecológicas.

    El objetivo es garantizar que las personas puedan acceder de manera cercana y gratuita a servicios esenciales vinculados con la salud sexual y reproductiva.

    San Pedro refuerza las políticas de prevención y derechos reproductivos

    Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia de salud pública orientada a descentralizar la atención médica y acercar prestaciones de alta demanda a los distintos barrios de la ciudad.

    Asimismo, remarcaron la importancia de fortalecer la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, facilitando el acceso a información confiable, controles preventivos y métodos anticonceptivos.

    Con estas acciones, San Pedro continúa ampliando la cobertura sanitaria territorial y promoviendo políticas de prevención que impactan directamente en la calidad de vida de la comunidad.

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