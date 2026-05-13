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    • San Pedro: Nuevos Aires propone crear una Casa del Estudiante para jóvenes de la ciudad

    El proyecto busca ofrecer un espacio de estudio y descanso para alumnos de pueblos alejados que pasan horas en San Pedro entre cursadas y sin un lugar adecuado.

    13 de mayo de 2026 - 08:31
    Nuevos Aires impulsa la creación de una Casa del Estudiante en San Pedro para jóvenes de las localidades

    Nuevos Aires impulsa la creación de una "Casa del Estudiante" en San Pedro para jóvenes de las localidades

    notisanpedro.info

    El bloque Nuevos Aires presentó en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro un proyecto para crear una Casa del Estudiante destinada a jóvenes de las localidades del partido que viajan a la ciudad cabecera para cursar sus estudios y necesitan un lugar seguro para permanecer entre clases.

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    Un espacio para estudiar y descansar entre cursadas

    La iniciativa fue impulsada por las concejalas Paola Basso, Belén Santos y el concejal Damián Mosquera. El objetivo es brindar un ámbito de contención para estudiantes provenientes de Santa Lucía, Gobernador Castro, Río Tala, Doyle, Vuelta de Obligado y Los Cazadores.

    Según explicaron los autores del proyecto, muchos alumnos deben esperar hasta tres horas entre una actividad y otra debido a las escasas frecuencias del transporte público. Durante ese tiempo, suelen permanecer en la vía pública o en espacios no preparados para el estudio y el descanso.

    Equidad territorial y apoyo al derecho a la educación

    La propuesta sostiene que el Estado debe garantizar no sólo el acceso a la educación, sino también las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan mantenerse en el sistema y completar sus trayectorias académicas.

    La Casa del Estudiante contaría con instalaciones adecuadas para estudiar, descansar y calentar alimentos. De esta manera, se busca mejorar las condiciones cotidianas de quienes enfrentan mayores dificultades por vivir en zonas rurales o alejadas del casco urbano.

    Desde Nuevos Aires destacaron que la iniciativa representa una herramienta concreta para reducir desigualdades y ampliar oportunidades para los jóvenes del distrito.

    El Municipio deberá evaluar inmuebles disponibles

    El proyecto de resolución solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para poner en marcha esta sede en la ciudad de San Pedro.

    Además, propone realizar un relevamiento de inmuebles municipales que puedan destinarse a este fin o, en caso de no contar con un espacio propio, avanzar en convenios con instituciones intermedias para habilitar el centro de día en el corto plazo.

    Los concejales recordaron que experiencias similares desarrolladas en otros municipios bonaerenses han demostrado ser fundamentales para que estudiantes de localidades rurales puedan concluir con éxito sus estudios secundarios y superiores.

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