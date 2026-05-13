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    • San Pedro ajusta la zonificación para destrabar la aprobación provincial del uso del suelo

    El Ejecutivo envió al Concejo de San Pedro un proyecto para adecuar la normativa local a la ley bonaerense y obtener la convalidación del ordenamiento urbano.

    13 de mayo de 2026 - 14:00
    El Departamento Ejecutivo Municipal remitió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca modificar la normativa vigente sobre el uso del suelo en el distrito.

    El Departamento Ejecutivo Municipal remitió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca modificar la normativa vigente sobre el uso del suelo en el distrito.

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    El Departamento Ejecutivo de San Pedro remitió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para modificar la regulación del uso del suelo. La iniciativa apunta a corregir observaciones técnicas realizadas por la provincia de Buenos Aires y avanzar con la aprobación final de la zonificación urbana del distrito.

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    Cambios en la ordenanza de uso del suelo en San Pedro

    La propuesta enviada por el Ejecutivo establece la derogación del artículo 2° de la Ordenanza N.° 6669/2024, aprobada anteriormente por el cuerpo deliberativo.

    La decisión responde a observaciones formuladas por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, que advirtió inconsistencias entre la normativa local y el Decreto Ley 8912/77, la norma que regula el ordenamiento territorial en toda la provincia.

    Según el expediente, el municipio había autorizado subdivisiones de parcelas con dimensiones menores a las exigidas por la legislación bonaerense en determinadas áreas del distrito.

    Qué objeciones planteó la Provincia de Buenos Aires

    El punto central del conflicto técnico radica en que la ordenanza local permitía, para viviendas individuales, parcelas con un ancho mínimo de 20 metros y una superficie de 800 metros cuadrados.

    Sin embargo, en las zonas denominadas "Banda de Ruta" y áreas complementarias, la legislación provincial establece requisitos más estrictos: los terrenos deben contar con al menos 40 metros de frente y una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados.

    La provincia consideró que el municipio no puede fijar dimensiones en función del tipo de uso —como vivienda unifamiliar—, sino que esos parámetros deben ajustarse exclusivamente a la categoría territorial de cada zona.

    Por qué es clave la convalidación de la zonificación urbana

    La modificación impulsada por el Ejecutivo es un paso administrativo indispensable para obtener la convalidación final de la zonificación de San Pedro.

    Sin esa aprobación provincial, las reformas incorporadas al código urbano local no adquieren plena vigencia jurídica, lo que puede demorar proyectos inmobiliarios, nuevos loteos y procesos de regularización dominial.

    Con la eliminación del artículo cuestionado, el municipio busca garantizar que indicadores urbanísticos como el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el Factor de Ocupación Total (FOT) y la densidad poblacional se encuadren dentro de los criterios de crecimiento urbano ordenado y legalmente sustentable exigidos por la provincia.

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