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    • La Carrera Rotaria de San Pedro recaudó más de $1,1 millones para impulsar el Vacunatorio Móvil

    La segunda edición del evento reunió a 149 corredores y superó las expectativas. Los fondos serán destinados a la compra de un Vacunatorio Móvil para San Pedro.

    13 de mayo de 2026 - 18:14
    El Rotary Club San Pedro confirmó que la segunda edición de la Carrera Rotaria 2026 fue “un verdadero éxito deportivo, solidario y comunitario”, destacando la gran participación de vecinos y el importante objetivo alcanzado en beneficio de la salud pública local.

    El Rotary Club San Pedro confirmó que la segunda edición de la Carrera Rotaria 2026 fue “un verdadero éxito deportivo, solidario y comunitario”, destacando la gran participación de vecinos y el importante objetivo alcanzado en beneficio de la salud pública local.

    cronicasanpedro.com

    El compromiso de la comunidad de San Pedro volvió a quedar en evidencia con la segunda edición de la Carrera Rotaria 2026, una propuesta que combinó deporte, solidaridad y participación ciudadana. Organizada por el Rotary Club San Pedro, la iniciativa logró recaudar $1.110.000 que serán destinados al proyecto de adquisición de un Vacunatorio Móvil para fortalecer la atención sanitaria local.

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    Desde el Rotary Club San Pedro calificaron al evento como “un verdadero éxito deportivo, solidario y comunitario”, subrayando no sólo el monto alcanzado sino también la notable convocatoria.

    En total participaron 149 corredores, de los cuales 97 fueron vecinos de la ciudad. Este dato marcó un crecimiento histórico en la presencia local, ya que en la edición anterior no se había alcanzado siquiera una veintena de inscriptos sampedrinos.

    La cifra refleja el creciente interés de la comunidad por sumarse a propuestas que, además de promover hábitos saludables, tienen un objetivo concreto de impacto social.

    Más de $1,1 millones para concretar el Vacunatorio Móvil

    La recaudación total ascendió a $1.110.000, monto que se obtuvo gracias al aporte de empresas, instituciones y corredores que acompañaron la iniciativa solidaria.

    Según detalló la organización, los fondos se conformaron de la siguiente manera:

    • $540.000 obtenidos a través de auspicios publicitarios.
    • $570.000 correspondientes a las inscripciones de los participantes.

    Este dinero será destinado a la compra de un Vacunatorio Móvil, un proyecto que busca acercar campañas de inmunización y acciones de prevención a distintos barrios y sectores de San Pedro, facilitando el acceso a la salud para toda la comunidad.

    El proyecto solidario sigue creciendo con nuevos aportes

    Desde el Rotary Club San Pedro recordaron que este monto se suma al aporte de $1.000.000 realizado anteriormente por El Mercader Ferias, lo que permite avanzar de manera sostenida hacia la concreción del objetivo.

    La institución agradeció especialmente a los corredores, sus familias, los voluntarios, los auspiciantes, al grupo Correcaminos SAG Eventos Deportivos y a la Municipalidad de San Pedro, con un reconocimiento particular al trabajo realizado por la Dirección de Tránsito y Nocturnidad durante el operativo del evento.

    “La respuesta de la comunidad demuestra que San Pedro es una ciudad solidaria, comprometida y dispuesta a trabajar unida por proyectos que generan un impacto positivo y duradero”, expresaron desde el club organizador.

    Con este nuevo logro, la Carrera Rotaria se consolida como uno de los eventos solidarios más importantes de la ciudad y como una muestra concreta de cómo el esfuerzo colectivo puede transformarse en herramientas que mejoran la salud y la calidad de vida de toda la comunidad.

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