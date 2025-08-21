jueves 21 de agosto de 2025
    • Rancagua homenajea a San Martín en el 175° aniversario de su fallecimiento

    Este viernes, a las 14:00, en la plaza principal de Rancagua, se llevará a cabo un acto en memoria del Padre de la Patria. Participarán las instituciones educativas de la localidad rural.

    21 de agosto de 2025 - 15:09
    El homenaje&nbsp; a San Martín contará con la participación de las tres instituciones educativas del pueblo.

    El homenaje  a San Martín contará con la participación de las tres instituciones educativas del pueblo.

    BIOSIGLO

    En el marco de la conmemoración del 175º aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, la localidad de Rancagua se prepara para rendirle homenaje con un acto central en la plaza 12 de octubre. La ceremonia tendrá lugar este viernes a partir de las 14:00 y será organizada por diversas instituciones locales, con el acompañamiento de vecinos y representantes de fuerzas vivas del pueblo.

    También se espera la participación de delegaciones de localidades cercanas, como Villa San José y Arroyo Dulce, representantes de la ciudad de Pergamino e integrantes de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Nicolás.

    San Martín, Padre de la Patria

    José de San Martín (1778-1850) es considerado el Padre de la Patria y uno de los principales libertadores de América. Condujo las campañas militares que llevaron a la independencia de Argentina, Chile y Perú, y dejó un legado de valores, principios y enseñanzas que trascienden el tiempo. Su figura es recordada cada 17 de agosto en todo el país, como símbolo de libertad, unidad y compromiso con la construcción de una nación soberana.

    Reinauguración del monumento

    Uno de los momentos centrales del acto será la reinauguración del monumento a San Martín, que sumará dos nuevos murales: uno pintado por alumnos del Instituto Rancagua y otro a cargo del muralista Bernardo Calabia. Además, se inaugurará el “Sendero de las máximas sanmartinianas”, ubicado en una de las veredas de la plaza principal, un espacio que busca mantener vivo el ideario del Libertador y transmitirlo a las nuevas generaciones.

    Protagonismo de las instituciones locales

    El homenaje contará con la participación de las tres instituciones educativas del pueblo: el Jardín de Infantes 960, la Escuela Primaria Nº 54 y el Instituto Comercial Rancagua, que junto a docentes y estudiantes presentarán números artísticos alusivos a la fecha. También formarán parte del programa el Centro de Jubilados de la localidad y el grupo teatral infantil del proyecto “Ideoarte”, que llevará a escena una representación sobre San Martín y su hija Mercedes.

    Programa del acto

    *Palabras de introducción y bienvenida.

    *Lectura de adhesiones y agradecimientos.

    *Entrada de las banderas de ceremonia de las instituciones educativas y del cuerpo de bomberos de Arroyo Dulce.

    *Himno Nacional.

    *Palabras alusivas del delegado de Rancagua, Leonardo Paganini.

    *Palabras alusivas del presidente de la Asociación Sanmartiniana de Rancagua, profesor Miguel Benestante.

    *Reinauguración del monumento y descubrimiento de las obras.

    *Entrega de certificados a los artistas responsables de los murales.

    *Inauguración del “Sendero de las máximas sanmartinianas”: corte de cintas, bendición del sendero y representación teatral.

    *Presentación de números artísticos: Jardín de Infantes 960, EPB Nº 54, Instituto Comercial Rancagua y Centro de Jubilados.

    *Marcha de San Lorenzo.

    Invitación a la comunidad

    El homenaje al Libertador es una oportunidad para que vecinos de Rancagua y de toda la región se reúnan en torno a la memoria de San Martín y a los valores que legó a la Nación. La ceremonia combinará arte, historia y participación comunitaria, reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria del Padre de la Patria en las nuevas generaciones.

