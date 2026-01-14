Héroes de la ruta: los camioneros que hallaron con vida a "Coco" Bello tras 10 horas atrapado en la autopista

Ezequiel Sequeira y Gustavo Alunda iban en el camión cuando vieron el auto de Carlos Coco Bello volcado y luego volvieron a socorrerlo.

El vuelco de un auto en la bajada de Fontezuela pudo haber terminado en tragedia, pero la sensibilidad y el compromiso de tres camioneros evitaron lo peor. Tras permanecer diez horas atrapado, Carlos “Coco” Bello fue hallado con vida gracias a una decisión clave y a un gesto solidario que convirtió una acción cualquiera en un acto heroico.

Lo que comenzó como un accidente vial en la noche del jueves 8 de enero, terminó transformándose en una historia de humanidad, compromiso y vocación solidaria en plena autopista . El protagonista del siniestro fue Carlos “Coco” Bello, ex presidente del Club Argentino y reconocido referente del deporte local, quien perdió el control de su Chevrolet Classic cerca de las 23:00, al desviarse en la bajada de Fontezuela, y volcó fuera de la traza principal.

El vehículo quedó oculto entre la vegetación, sin iluminación y fuera del campo visual de quienes transitaban por la autopista. Bello quedó atrapado en el habitáculo, herido y sin posibilidades de pedir ayuda, resistiendo durante más de diez horas hasta que un gesto fortuito cambió su destino.

Alrededor de las 9:00 del viernes pasado pasaron por el lugar tres trabajadores de la planta de acopio que se dirigían al predio de la localidad de Fontezuela.

En ese momento circulaba por el lugar un camión de transporte de granos de Fontezuela Cereales SA, con destino a la planta de acopio. En la cabina viajaban tres compañeros de trabajo. Fue Ezequiel Sequeira, quien iba como acompañante, el primero en advertir algo extraño: un automóvil volcado que apenas se distinguía desde la ruta.

El chofer, Gustavo Alunda, escuchó el comentario, pero en ese instante el vehículo siniestrado pareció abandonado. Continuaron camino, aunque la escena quedó dando vueltas en la cabeza del conductor. Al llegar a la planta, esa duda se transformó en una decisión.

Alunda se lo comentó al encargado del lugar, Marcelo Conti, y le pidió regresar para verificar si había alguien dentro del auto. Sin dudarlo, volvieron sobre sus pasos en una camioneta de la empresa. No fue sencillo encontrar el lugar: desde la ruta apenas se veía una rueda del vehículo volcado.

Rescataron a Coco Bello

Cuando descendieron, el panorama fue contundente. Dentro del habitáculo estaba Carlos “Coco” Bello, consciente y pidiendo auxilio. Los camioneros se transformaron de inmediato en rescatistas improvisados. Alunda descendió hasta el vehículo para evaluar su estado y dio aviso al 911, iniciando una carrera contrarreloj para guiar a la Policía, Bomberos y servicios de emergencia hasta el sitio exacto.

La ubicación fue clave. Incluso los bomberos pasaron de largo en un primer intento, rumbo a Arrecifes, hasta que lograron dar con el lugar gracias a las indicaciones precisas del camionero. Finalmente, Bello fue rescatado y trasladado para recibir atención médica, logrando sobrevivir a una situación límite.

Días después, el seguimiento periodístico de Diario La Opinión permitió cerrar el círculo: conectar a Carlos “Coco” Bello con los hombres que le salvaron la vida. En diálogo con este medio, Gustavo Alunda reconstruyó el episodio con emoción y todavía con asombro.

“Nos quedamos con la duda. Algo me decía que teníamos que volver. No sabíamos si había alguien o no, pero no podía quedarme tranquilo. Cuando lo encontramos fue tremendo. No fue que paramos y listo, fue todo un despliegue hasta que pudieron llegar”, relató.

El propio Alunda contó que días después intentaron saber cómo había evolucionado Bello, buscando referencias incluso en redes sociales, hasta que se enteraron por las noticias de que había recibido el alta médica. “Me alegra un montón saber que está bien”, afirmó.

La historia de Coco Bello y los camioneros de Fontezuela Cereales SA es un recordatorio de que, aun en la oscuridad de la ruta y en la soledad de la madrugada, una decisión solidaria puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.