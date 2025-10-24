viernes 24 de octubre de 2025
    • Entretenimiento

    Héroes insólitos en Cinema Pergamino: un perro contra el mal y un niño en el bosque

    Esta semana llegan Good Boy, un thriller sobrenatural con corazón perruno, y Ángelo en el bosque mágico, una fábula animada sobre el valor y la fantasía.

    24 de octubre de 2025 - 08:00
    Good Boy, un relato de terror sobrenatural protagonizado por un perro.

    Good Boy, un relato de terror sobrenatural protagonizado por un perro.

    PRENSA
    Ángelo en el bosque mágico, una aventura animada que celebra la imaginación.

    Ángelo en el bosque mágico, una aventura animada que celebra la imaginación.

    PRENSA

    Cinema Pergamino ofrece esta semana dos propuestas tan diferentes como irresistibles: por un lado, Good Boy, un relato de terror sobrenatural protagonizado por un perro que intenta salvar a su dueño en una granja embrujada; por otro, Ángelo en el bosque mágico, una aventura animada que celebra la imaginación, la valentía y el vínculo con la naturaleza. Además, continúan cartel las películas Tron: Ares y Teléfono Negro 2.

    Good Boy

    Embed - GOOD BOY Tráiler Oficial Español Subtitulado (2025) Terror

    Tras su estreno mundial en el festival SXSW Film & TV 2025, donde conquistó a la crítica y el público, la película dirigida por Ben Leonberg fue adquirida por Independent Film Company (IFC) y Shudder, el servicio de streaming especializado en horror de AMC Networks.

    Desde entonces, la pregunta que se repite sin cesar en internet -"¿muere el perro en Good Boy?"- se ha disparado un 2000 por ciento en búsquedas, confirmando su estatus de culto incluso antes de su lanzamiento.

    Sinopsis: La historia sigue a Todd, quien tras la muerte de un familiar se muda con su perro Indy a la antigua granja de su abuelo, un lugar con oscuros rumores de estar embrujado. Mientras Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias invisibles para los humanos. Sin poder comunicarse con palabras, el perro deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño, convirtiendo la lealtad en su arma más poderosa frente al horror.

    La dirección es de Ben Leonberg. El elenco está encabezado por Arielle Friedman, Larry Fessenden y Shane Jensen. Este largometraje de terror y suspenso tiene una duración de 72 minutos y su calificación es apta mayores de 13 años.

    Ángelo en el bosque mágico

    Embed - Ángelo En El Bosque Mágico - Trailer Oficial

    Se confirmó que Ángelo en el bosque mágico se estrenará en Argentina el próximo jueves 18. Dirigida por Vincent Paronnaud y Alexis Ducord, el largometraje animado franco-luxemburgués está basado en el cómic escrito por el propio Paronnaud. Antes de su llegada al circuito comercial, la película tuvo un extenso recorrido por festivales de cine a lo largo de todo el mundo.

    En sus 82 minutos de extensión, esta película animada combina secuencias de acción, comedia y ternura para construir la aventura del protagonista. Mezcla entre animación 3D y escenas 2D dibujadas a mano, Ángelo en el bosque mágico trabaja una serie de mensajes universales, como el valor, la amistad, la cooperación y el cuidado de la naturaleza, sin recurrir a un tono moralizante.

    Sinopsis: Ángelo, un niño de 10 años con aspiraciones de explorador, emprende el viaje con su familia para visitar a su querida abuela. Pero cuando sus padres, distraídos, lo abandonan en un área de descanso, queda abandonado a su suerte y decide atravesar el bosque en busca de su familia. Allí descubrirá un mundo misterioso, habitado por criaturas extrañas y maravillosas.

    La dirección es compartida por Alexis Ducord y Vincent Paronnaud. Esta producción de animación de origen francesa tiene una duración de 80 minutos y su calificación es apta todo público.

