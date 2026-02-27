viernes 27 de febrero de 2026
    Cinema Pergamino renueva su cartelera con Playa de Lobos y Scream 7

    La comedia de suspenso Paya de Lobos encabeza los estrenos de la semana, junto al esperado regreso del icónico Ghostface, Scream 7.

    27 de febrero de 2026 - 10:00
    Guillermo Francella y Dani Rovira protagonizan Playa de Lobos, el nuevo film de Javier Veiga que combina comedia y tensión psicológica.

    Guillermo Francella y Dani Rovira protagonizan Playa de Lobos, el nuevo film de Javier Veiga que combina comedia y tensión psicológica.

    PRENSA
    Neve Campbell regresa como Sidney Prescott en Scream 7, la nueva entrega de la icónica saga de terror que vuelve a enfrentarla con Ghostface.

    Neve Campbell regresa como Sidney Prescott en Scream 7, la nueva entrega de la icónica saga de terror que vuelve a enfrentarla con Ghostface.

    PRENSA

    Este viernes la pantalla grande vuelve a encenderse con fuerza en Cinema Pergamino, que renueva su programación con dos apuestas de alto perfil y mantiene títulos para distintos públicos. El cine español-argentino dice presente con Playa de Lobos, una historia de tensión y humor negro ambientada en las Islas Canarias, mientras que el terror estadounidense recupera a uno de sus personajes más emblemáticos con Scream 7. Entre estos estrenos y las reposiciones de Cumbres borrascosas, Zootopía y Goat, la cartelera combina suspenso, nostalgia, drama y propuestas familiares para una nueva cita con el séptimo arte.

    Playa de Lobos

    Embed - PLAYA DE LOBOS - TRAILER OFICIAL

    Este viernes desembarca en Cinema Pergamino Playa de Lobos, uno de los estrenos más esperados de la temporada. Dirigida por Javier Veiga y protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira, la película propone una combinación singular de comedia, suspenso y duelo psicológico.

    La acción transcurre durante una noche de luna llena en pleno período navideño, en un chiringuito de un balneario de Fuerteventura, la segunda isla más grande de Canarias.

    Manu (Rovira) es quien administra el parador. Klaus (Francella), un argentino radicado en Suecia que llega en plan turístico, se convierte en su inesperado contrincante. Lo que parece un conflicto menor -el cierre del local frente al deseo del visitante de quedarse un rato más en la reposera- será apenas el inicio de una escalada imparable, cargada de tensión, ironía y giros imprevisibles.

    Con guion y dirección de Veiga, música de Alfred Tapscott y fotografía de Javier Salmones, se trata de una coproducción entre España y Argentina que apuesta fuerte al choque de estilos interpretativos de sus protagonistas.

    Duración: 100 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años con reservas.

    Scream 7: el regreso de Sidney Prescott

    Embed - SCREAM 7 Tráiler Español Latino (2026)

    El terror también tiene su lugar destacado con el estreno de Scream 7, nueva entrega de la clásica saga creada por Wes Craven.

    La película marca el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott, ahora convertida en madre, lo que añade una dimensión emocional renovada a la historia.

    Esta séptima entrega funciona como secuela directa de Scream VI y, al mismo tiempo, como un “reboot creativo” que vuelve a poner en el centro a los personajes emblemáticos de la franquicia.

    Por primera vez, Kevin Williamson, guionista original de la saga, asume la dirección, con un libreto coescrito junto a Guy Busick y a partir de una historia desarrollada con James Vanderbilt.

    ¿De qué trata? Sidney ha reconstruido su vida en Pine Grove, Indiana, junto a su esposo Mark Evans (Joel McHale) y su hija Tatum (Isabel May), lejos de Woodsboro y de las masacres que marcaron su adolescencia.

    Pero la calma se quiebra cuando un nuevo Ghostface -con la inconfundible voz de Roger L. Jackson- convierte en objetivo principal a su hija. Sidney deberá enfrentarse otra vez a su pasado violento para proteger a su familia y poner fin a la pesadilla.

    Elenco principal: David Arquette, Mason Gooding, Joel McHale, Courteney Cox, Neve Campbell. Género: terror. Origen: Estados Unidos. Duración: 115 minutos. Calificación: apta para mayores de 16 años.

    Siguen en cartel

    Además de los estrenos, Cinema Pergamino mantiene en programación títulos para todos los públicos: Cumbres borrascosas, Zootopía y Goat.

    Con propuestas que van del drama clásico a la animación familiar y el cine de impacto contemporáneo, la cartelera ofrece alternativas variadas para disfrutar en pantalla grande durante toda la semana.

