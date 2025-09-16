miércoles 17 de septiembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Héctor Biscayart vuelve a escena con invitados en una noche de canciones y encuentros

    Los músicos locales Héctor Biscayart y Héctor Leguizamón y los visitantes Hernán Lerner y Alejandro Fenilli compartirán canciones en Florentino Teatro Bar.

    16 de septiembre de 2025 - 18:30
    Canción y reencuentro en Florentino Teatro Bar: Héctor Biscayart se presenta con invitados.

    HECTOR BISCAYART

    Este sábado 20 a las 21:30 el cálido reducto Florentino Teatro Bar(Lorenzo Moreno 982) quedará marcado por un encuentro único de tres voces y estilos que se entrelazarán en una velada inolvidable.

    El reconocido cantautor Hernán Lerner, acompañado por el virtuoso guitarrista Alejandro Fenilli, regresará a la ciudad luego de sus giras por España, Chile y gran parte del país. Con la energía de sus ocho discos editados y la expectativa de un nuevo lanzamiento en 2026, Lerner desplegará un repertorio sólido, atravesado por clásicos del rock nacional y composiciones propias.

    La velada se enriquecerá con la presencia del autor local Héctor Biscayart, quien sumará al concierto piezas de su álbum Contrafáctico y versiones de temas populares del gran Charly García, llevando la impronta pergaminense a un público entusiasta que acompañará cada tema con calidez y reconocimiento.

    El invitado especial, Héctor Leguizamón, junto a Biscayart, ex compañeros del histórico grupo La Marca, aportará frescura y un toque distintivo a la jornada. Juntos completarán un dúo artístico que se complementará con naturalidad sobre el escenario, con interpretaciones de León Gieco, Juan Carlos Baglietto y Joan Manuel Serrat.

    Con entradas populares y una sala colmada, el show se convertirá en un verdadero homenaje a la canción y al encuentro cultural. Una noche que confirmará, una vez más, que Pergamino late fuerte al ritmo de su música.

    Entradas a $7000. Reservas al WhatsApp: 2477 554459.

    Sobre Héctor Biscayart

    Héctor Biscayart es músico, compositor e intérprete con una extensa trayectoria en la canción popular argentina. Su recorrido comenzó a principios de los años ochenta, cuando integró diversas formaciones con las que abordó el repertorio del rock nacional, al tiempo que incorporaba influencias de la trova cubana y rosarina, explorando un cruce entre lo poético y lo popular que marcaría su identidad artística.

    A comienzos de los años 2000, fue cofundador del grupo de folklore La Marca, con el que compartió escenarios hasta 2014. En esta etapa profundizó su vínculo con las raíces sonoras del país, aportando una mirada contemporánea al cancionero tradicional.

    Desde entonces, se ha presentado como solista con un repertorio ecléctico que condensa décadas de búsqueda musical: rock, folklore, trova y composiciones propias conviven en un estilo maduro, reflexivo y auténtico.

    En abril de 2025 lanzó su primer álbum solista, titulado Contrafáctico, una obra íntima y cuidada que reúne canciones de su autoría, atravesadas por la lírica personal y la riqueza melódica que lo caracterizan. Actualmente, Biscayart se encuentra presentando este trabajo en distintas ciudades del país, incluyendo Rosario, CABA, San Nicolás y su ciudad natal, Pergamino.

