martes 06 de enero de 2026
    • Alerta por hantavirus: murió un adolescente en Pergamino y crece la preocupación sanitaria

    El joven, oriundo de San Andrés de Giles, estaba internado en el Hospital San José. El hantavirus mostró un incremento sostenido de casos.

    6 de enero de 2026 - 13:26
    La principal vía de transmisión del hantavirus a los seres humanos es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en la orina, heces o saliva de roedores silvestres infectados.

    DIARIO HOY

    La muerte de un adolescente de 14 años por hantavirus en Pergamino generó una fuerte conmoción y volvió a encender las alarmas sanitarias frente a una enfermedad grave que mostró signos de aumento durante el último año. El caso se da en un contexto de crecimiento de la incidencia y alta letalidad tanto a nivel nacional como regional, con especial impacto en la zona Centro del país.

    En medio de la preocupación generada por la aparición de casos de hantavirus en la provincia de Buenos Aires, el director médico del Hospital Municipal de Baradero, Dr. Carlos Baliela, llevó tranquilidad.

    Baliela llevó tranquilidad: "Baradero no registra hoy ningún caso de hantavirus"
    hantavirus: como se contagia, cuales son los sintomas y las medidas para prevenir la enfermedad

    Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

    El joven era oriundo de San Andrés de Giles y el diagnóstico fue confirmado el pasado 2 de enero por el Instituto Maiztegui. Ante la evolución desfavorable de su cuadro clínico, fue derivado al Hospital San José de Pergamino, donde falleció días después, pese a los esfuerzos médicos.

    Incremento de casos en Argentina

    De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud de la Nación, durante 2025 se notificaron en el país 77 casos confirmados de hantavirus, de los cuales 23 personas fallecieron, lo que representa una letalidad del 29,8%, uno de los valores más altos de los últimos años. En lo que va de la actual temporada epidemiológica, los casos notificados ya ascienden a 43.

    El 70% de los casos registrados se concentró en la zona Centro, que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, lo que refuerza la preocupación en una región densamente poblada.

    Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense, que incluye datos hasta el 20 de diciembre, La Plata fue el municipio con mayor cantidad de casos confirmados en 2025, con un total de ocho, en un escenario de incremento generalizado y elevada letalidad.

    Alerta en América: aumento regional y alta mortalidad

    La situación no se limita a Argentina. En 2025 y hasta la semana epidemiológica 47, ocho países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados de Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH). En total, se registraron 229 casos y 59 defunciones, con una letalidad regional del 25,7%.

    Los países que reportaron casos fueron Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Uruguay. En comparación con los promedios históricos, Bolivia y Paraguay evidenciaron aumentos significativos de la incidencia, mientras que Argentina y Brasil mostraron un incremento en la letalidad, superando los valores habituales. Argentina continúa siendo el país con mayor número de casos reportados en toda la región.

    Qué es el hantavirus y cómo se transmite

    La hantavirosis es una zoonosis emergente causada por virus del género Orthohantavirus. La principal vía de transmisión a los seres humanos es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en la orina, heces o saliva de roedores silvestres infectados.

    En América, la forma clínica más frecuente es el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), que suele comenzar de manera abrupta con fiebre, malestar general y síntomas gastrointestinales, y puede evolucionar rápidamente hacia dificultad respiratoria severa e hipotensión.

    En Argentina, la letalidad de esta enfermedad osciló entre el 10% y el 32% durante el período 2019–2024, lo que la convierte en una de las infecciones virales más graves del país.

    Zonas de riesgo y estacionalidad

    En el territorio nacional se identifican áreas de riesgo en cuatro regiones: Noroeste: Salta, Jujuy y Tucumán, Noreste: Misiones, Formosa y Chaco, Centro: Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, Sur: Neuquén, Río Negro y Chubut

    Si bien los casos se notifican durante todo el año, existe una marcada estacionalidad, con mayor incidencia entre los meses de octubre y mayo. La expansión del hábitat humano, la destrucción de ecosistemas y el mayor contacto con ambientes silvestres favorecen la aparición de casos incluso en zonas no consideradas históricamente endémicas.

    Síntomas y cuándo consultar

    Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe común e incluyen fiebre, dolores musculares, cefalea y escalofríos. También pueden presentarse náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas más avanzadas, la enfermedad puede derivar en dificultad respiratoria severa.

    Ante la aparición de estos síntomas y la existencia de antecedentes de exposición a roedores o ambientes rurales en las seis semanas previas, se recomienda concurrir de inmediato a un centro de salud.

    Sin vacuna disponible

    Actualmente no existe una vacuna contra el hantavirus, ni tampoco la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina brinda protección frente a esta enfermedad, ya que se trata de virus pertenecientes a familias diferentes.

    Cómo prevenir el hantavirus

    Las autoridades sanitarias recomiendan adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio:

    *Mantener las viviendas limpias y libres de objetos en desuso

    *Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías

    *Ubicar leña, graneros y huertas a más de 40 metros de la vivienda

    *Ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos y hacerlo con agua y lavandina, usando guantes

    *Evitar el contacto con roedores, madrigueras y excretas

    *Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las casas

    *Al acampar, hacerlo lejos de malezas y basurales y no dormir directamente sobre el suelo

    *Disponer la basura en lugares alejados del domicilio

    La muerte del adolescente vuelve a poner en primer plano una enfermedad grave, silenciosa y potencialmente mortal, cuyo avance en Argentina y en América exige atención, prevención y una rápida consulta médica ante los primeros síntomas.

