viernes 26 de septiembre de 2025
    • Hallan el cuerpo de Yonatan Banegas, el vecino de Zárate desaparecido desde el jueves

    Yonatan Banegas, de 25 años, fue hallado sin vida en el río Paraná. Lo identificaron por sus tatuajes. Se investigan las causas.

    26 de septiembre de 2025 - 10:53
    LAOPINION

    Un final trágico para una búsqueda desesperada: Zárate amaneció conmocionada por la confirmación de una noticia que nadie quería recibir: Yonatan Banegas, de 25 años, fue hallado sin vida este jueves en horas de la tarde. Su cuerpo apareció en el río Paraná, a la altura de Campana, tras seis días de intensa búsqueda.

    El joven había sido visto por última vez durante la madrugada del jueves 18 de septiembre en inmediaciones del Puente Zárate Brazo Largo, uno de los últimos lugares donde se tuvo registro de su presencia. La desaparición movilizó rápidamente a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad, que desplegaron un operativo de rastrillaje en zonas ribereñas y caminos aledaños.

    Confirmación e investigación en curso

    Fuentes policiales confirmaron que la identidad de Banegas fue reconocida gracias a sus tatuajes, que coincidían con los datos aportados por su familia. La tarea estuvo a cargo de efectivos de Prefectura, bomberos y personal judicial, que trasladaron el cuerpo y dieron intervención a los peritos para iniciar el análisis forense.

    Las causas de su muerte aún no están claras. Las hipótesis que se manejan incluyen un accidente, una posible decisión voluntaria o la intervención de terceros. No se descarta ninguna línea de investigación, y por estas horas, los peritos trabajan para reconstruir sus últimos movimientos.

    Dolor en la comunidad y pedido de respeto

    Durante los días de búsqueda, las redes sociales y los medios locales reflejaron el creciente dolor de la comunidad, que acompañó a la familia en la difusión del caso y en las solicitudes de información.

    Las autoridades pidieron ahora prudencia y respeto, tanto para la familia como para el proceso judicial en curso. A quienes tengan información que pueda aportar a la causa se les solicita que se acerquen a la comisaría de Zárate, garantizando absoluta confidencialidad.

    Una ciudad movilizada por la pérdida

    El caso de Yonatan Banegas impactó profundamente en Zárate y Campana, donde muchos vecinos compartieron mensajes de apoyo y expresaron su indignación y tristeza en redes sociales. La noticia del hallazgo, aunque dolorosa, cierra una etapa de incertidumbre y da paso a otra: la búsqueda de verdad y justicia.

