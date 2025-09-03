Elecciones 2025: el lunes habrá clases con normalidad en las escuelas donde se vote

Las tareas de limpieza deberán realizarse con posterioridad al cierre de los comicios, para garantizar el dictado de clases.

El dictado de clases el lunes, el día posterior a las elecciones del 7 de septiembre, será normal en ambos turnos en todas las escuelas utilizadas para ir a votar, según lo dispuso la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense .

En ese sentido, los establecimientos educativos serán higienizados y desinfectados para abrir sus puertas con normalidad desde la mañana. Las tareas, claro está, incluirán aulas, sanitarios, espacios comunes de circulación, incluyendo el mobiliario.

Las tareas de limpieza deberán realizarse con posterioridad al cierre de los comicios, que si bien tiene como horario las 18 del domingo, muchas veces con el conteo de votos se extiende hasta más de las 20 horas.

Cabe recordar que desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron que se habilitarán 1.934 locales de votación, principalmente escuelas públicas, con 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio.

Seguridad a cargo de la Policía Bonaerense

La seguridad, en tanto, estará a cargo de 34.778 efectivos: 28.778 policías bonaerenses, tanto dentro como en los alrededores de los locales, 1.500 en reserva operativa y más de 6.000 agentes de fuerzas federales, incluyendo Prefectura, Gendarmería y Policía Federal. Además, se sumarán 629 efectivos destinados a supervisión y logística.

De acuerdo al Decreto 2197/25, el Ministerio de Seguridad bonaerense va a pagar 75.000 pesos en concepto de viático electoral a todo el personal policial que preste servicios efectivos en el Comando Electoral durante el sábado y el domingo.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, no hay distinciones de jerarquía ni escalafón, por lo que se espera que todos los agentes reciban la misma cifra