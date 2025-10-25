Habilitan Alborada, una muestra colectiva en el Museo Municipal de Bellas Artes

La actividad se desarrollará en el Museo Municipal de Bellas Artes (Mumba).

Este sábado a las 19:30, en el Museo Municipal de Bellas Artes (avenida Alsina y Moreno) se habilitará una muestra artística colectiva titulada Alborada .

Impulsada por los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi, la exposición reunirá a un grupo de 44 artistas, que expondrán obras en diversas técnicas, en lo que promete ser una celebración de la expresión y la creatividad.

De esta forma se busca fomentar el diálogo y la conexión entre diferentes corrientes plásticas, ofreciendo al público un panorama diverso y variado del arte contemporáneo, y al mismo tiempo generar un espacio donde los verdaderos promotores y gestores de la cultura sean los artistas.

El nombre de la muestra sugiere un nuevo comienzo, un despertar de la luz y la inspiración, lo cual se refleja en la energía y la diversidad de las obras que serán expuestas.

Será una oportunidad para apreciar la labor colectiva y la individualidad de cada artista en un espacio tan emblemático para la cultura.

Se invita a la comunidad y a los amantes del arte a participar en este encuentro colectivo que destaca el talento pergaminense y la comunidad de artistas.

La entrada libre y gratuita.