Habilitan Alborada, una muestra colectiva en el Museo Municipal de Bellas Artes

Este sábado a las 19:30, en el Museo Municipal de Bellas Artes (avenida Alsina y Moreno) se habilitará una muestra artística colectiva titulada Alborada.
Exponen más de 40 artistas. Arte y creatividad se encuentran en un espacio emblemático para la cultura de Pergamino.
Impulsada por los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi, la exposición reunirá a un grupo de 44 artistas, que expondrán obras en diversas técnicas, en lo que promete ser una celebración de la expresión y la creatividad.
De esta forma se busca fomentar el diálogo y la conexión entre diferentes corrientes plásticas, ofreciendo al público un panorama diverso y variado del arte contemporáneo, y al mismo tiempo generar un espacio donde los verdaderos promotores y gestores de la cultura sean los artistas.
El nombre de la muestra sugiere un nuevo comienzo, un despertar de la luz y la inspiración, lo cual se refleja en la energía y la diversidad de las obras que serán expuestas.
Será una oportunidad para apreciar la labor colectiva y la individualidad de cada artista en un espacio tan emblemático para la cultura.
Se invita a la comunidad y a los amantes del arte a participar en este encuentro colectivo que destaca el talento pergaminense y la comunidad de artistas.
La entrada libre y gratuita.