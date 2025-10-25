sábado 25 de octubre de 2025
    • Cultura

    Habilitan Alborada, una muestra colectiva en el Museo Municipal de Bellas Artes

    Exponen más de 40 artistas. Arte y creatividad se encuentran en un espacio emblemático para la cultura de Pergamino.

    25 de octubre de 2025 - 11:55
    La actividad se desarrollará en el Museo Municipal de Bellas Artes (Mumba).

    La actividad se desarrollará en el Museo Municipal de Bellas Artes (Mumba).

    Impulsada por los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi, la exposición reunirá a un grupo de 44 artistas, que expondrán obras en diversas técnicas, en lo que promete ser una celebración de la expresión y la creatividad.

    De esta forma se busca fomentar el diálogo y la conexión entre diferentes corrientes plásticas, ofreciendo al público un panorama diverso y variado del arte contemporáneo, y al mismo tiempo generar un espacio donde los verdaderos promotores y gestores de la cultura sean los artistas.

    El nombre de la muestra sugiere un nuevo comienzo, un despertar de la luz y la inspiración, lo cual se refleja en la energía y la diversidad de las obras que serán expuestas.

    Será una oportunidad para apreciar la labor colectiva y la individualidad de cada artista en un espacio tan emblemático para la cultura.

    Se invita a la comunidad y a los amantes del arte a participar en este encuentro colectivo que destaca el talento pergaminense y la comunidad de artistas.

    La entrada libre y gratuita.

