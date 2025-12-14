domingo 14 de diciembre de 2025
    • Pergamino

    Gustavo Pérez Ruiz: 42 años de radio, una voz que se despide del aire pero no de la comunicación

    Tras más de cuatro décadas en LT35 Radio Mon Pergamino, Gustavo Pérez Ruiz se jubila y repasa su trayectoria, los cambios del oficio y su vínculo con la audiencia.

    Por Néstor Suárez
    14 de diciembre de 2025 - 09:00
    Gustavo Pérez Ruiz abrió las puertas de su hogar para compartir un recorrido por su vida profesional.

    Gustavo Pérez Ruiz abrió las puertas de su hogar para compartir un recorrido por su vida profesional.

    LA OPINION

    El destacado periodista radial Gustavo Pérez Ruiz inició su jubilación luego de 42 años de servicio en LT35 Radio Mon Pergamino, emisora en la que desarrolló una extensa y reconocida labor. Su desempeño, siempre ligado a la AM 1540, se distinguió por la profesionalidad, la cercanía con el público y una presencia constante que definió su identidad dentro del medio.

    Extensa charla con Gustavo Pérez Ruiz

    En una extensa charla con LA OPINION, el comunicador abrió las puertas de su hogar para compartir un recorrido por su vida profesional: contó por qué eligió el periodismo radial, recordó sus primeros pasos en LT35 Radio Mon, y reflexionó sobre lo que significó haber desarrollado toda su trayectoria en una misma emisora, un hecho cada vez menos frecuente en los tiempos actuales.

    Pérez Ruiz también habló sobre cómo logró mantener el equilibrio entre el profesionalismo y la objetividad, especialmente en contextos de alta polarización política; repasó las coberturas más importantes, emotivas y graciosas de su extensa carrera y analizó los profundos cambios tecnológicos y culturales que atraviesa la comunicación.

    En este momento de cierre de ciclo, se detuvo a pensar cómo vive la transición hacia una nueva etapa y de qué manera continuará vinculado a la comunicación, un oficio que considera inseparable de su identidad. Antes de concluir, agradeció a la audiencia que lo acompañó durante tantos años y dejó un mensaje para las nuevas generaciones de periodistas, alentándolas a sostener la ética, la curiosidad y el respeto por la palabra.

    Invitamos a disfrutar de la entrevista completa en laopinionline.ar

    Embed - Gustavo Pérez Ruiz: 42 años de radio, una voz que se despide del aire pero no de la comunicación

