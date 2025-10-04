Gustavo Bevacqua estrena el unipersonal El mar de noche en Habemus Theatrum

El reconocido actor y director local Gustavo Bevacqua se lanza a un nuevo desafío artístico con su segundo unipersonal: El mar de noche , una obra escrita por Santiago Loza y dirigida por Fabricio Sceglio , que tiene su estreno este sábado a las 21:00 en la sala Habemus Theatrum , ubicada en Jujuy 227.

La pieza propone un viaje emocional profundo, con un texto íntimo y conmovedor, donde Bevacqua despliega toda su capacidad actoral en escena. Lo acompaña Mariano Abrate con música en vivo y Berni Bevacqua , en un rol de colaboración artística.

El equipo técnico que respalda esta puesta está conformado por: Facundo Cruz , en diseño y operación de luces; Bernarda Funes , responsable del vestuario; Laura Riera , a cargo de la fotografía; José Neme Carenzo , en la asistencia de dirección.

Las funciones continuarán durante todo octubre, los sábados 11, 18 y 25, siempre a las 21:00, en la misma sala.

Las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp al 2477 451467. Se recomienda asegurar entradas con anticipación.

“Quedé atrapado por la riqueza del texto”

A pocas horas del estreno, el protagonista contó a LA OPINION que “sobre fines del año pasado, charlando con Fabricio Sceglio le comenté que tenía muchas ganas de volver a hacer un unipersonal. Y fue él quien me dijo ‘¿Por qué no hacés El mar de noche, el texto de Santiago Loza que hizo Luis Machín? Ahí mismo le respondí que iba a necesitar quién me dirija y me contestó que contara con él para eso.

“Lo siguiente fue dar con el texto, ya que había leído varias obras de Loza pero no tenía esa. Cuando la leí, quedé atrapado por la riqueza del texto. En apariencia es una historia particular y casi podría decirse hasta melodramática, pero en esencia es muy compleja ya que bucea sobre cómo se construyen los vínculos amorosos y lo que sucede a partir de una ruptura inesperada. La cantidad de detalles y de imágenes que aparecen en el texto, es increíble; y las emociones que disparan esas imágenes son infinitas.

“Volvimos a charlar con Fabricio ya con vistas a darle forma al proyecto y a principios de este año arrancamos con los ensayos. Después se sumó Neme Carenzo a hacer la asistencia de dirección.

“Paralelamente, con Mariano Abrate habíamos hablado de volver a trabajar con música en vivo en alguna obra y cuando le propusimos que se sumara a El mar de noche, dijo que sí de inmediato. Y un poco redobló la apuesta porque sugirió que podría sumarse Bernardita, mi sobrina, que canta hermoso. Esa fue la cocina de esta puesta de la obra que ya estamos disfrutando mucho y que nos parece que también los espectadores van a poder hacerlo”.

El mar de noche: segundo unipersonal

El mar de noche es el segundo unipersonal en su carrera. “El anterior fue ‘El Quijote no existe’, en 2015, que dirigió Luis Furlano y en el que también trabajé con Mariano Abrate en vivo. Las dos propuestas son bien diferentes porque en ‘El Quijote no existe’ la estructura dramática de la obra era otra: había siete personajes para interpretar y la línea de tiempo estaba alterada. Fue una experiencia hermosa que nos dio muchas satisfacciones.

“En este caso, es un único personaje y el relato es en tiempo real. Hay un aquí y ahora en la situación en la que el protagonista va reflexionando sobre lo que le sucede en relación a esta ruptura de un vínculo amoroso y va tomando decisiones a partir de eso”.

Gustavo Bevacqua: veinte años de escena

Todo comenzó en el año 2000, cuando fue invitado a participar de un curso de teatro dictado por Juan Carlos Puppo. Aquella experiencia inicial marcaría el inicio de un recorrido ininterrumpido: “Desde ese momento, no me desvinculé nunca más de la actividad”, recuerda.

Poco después, se sumó al taller coordinado por Neme Carenzo y Fernando Crespi en el espacio Florentino, una etapa clave en su formación. A lo largo del tiempo, fue profundizando su preparación actoral con figuras destacadas del ámbito teatral como Emilia Mazer, Luciana Cruz, Rubén Szuchmacher, Cristina Banegas y Claudia Quiroga.

También se interesó por la dirección y tomó cursos con Szuchmacher -a quien ya había tenido como maestro en actuación- y con Emilio García Wehbi. Ese doble abordaje, desde la actuación y la dirección, le permitió ampliar su mirada sobre el hecho escénico. Luego de sus primeros años en talleres, comenzó a integrar elencos y a participar en producciones teatrales, más allá de las muestras de fin de año. “Hasta ahora, han sido 19 obras en las que actué. O sea que ‘El mar de noche’ es la número 20”, señala.

Además, su camino lo llevó también a la dirección: co-dirigió cuatro obras y dirigió otras trece, en dos de las cuales también asumió un rol actoral. Una carrera sostenida por la formación constante, la pasión por el teatro y una presencia continua sobre y detrás del escenario.