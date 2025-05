Guillermo Rodoni: "El Estado está presente para decir viva el teatro independiente"

“El más enriquecido termino siendo yo porque me voy con un montón de rostros de gente que no conocía. Qué linda gente tiene la municipalidad de Pergamino pese a que yo hubiera votado distinto, obviamente”, agregó el funcionario provincial y destacó la presencia de Laura Clark. “Ojalá la República Argentina pudiera hacer esta conjunción de fuerzas, de gente, de cerebros, de corazones unidos en busca de algo, porque el público que está a acá y en las salas Habemus Theatrum, Espacio GAE y Bellas Artes, no paga un peso, y eso no es algo que se da normalmente. Como también los actores y directores y salas son retribuidos. El Estado está presente para decir viva el teatro independiente”.