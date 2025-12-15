Guillermo Francella vuelve al teatro con Desde el Jardín y estrena en calle Corrientes en 2026

Un elenco de primer nivel acompañará a Guillermo Francella. El estreno será el 28 de marzo de 2026 en el Teatro Metropolitan.

Tras el éxito de la serie El Encargado y de la película Homo Argentum , Guillermo Francella decidió regresar al teatro.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el actor protagonizará Desde el Jardín , que marcará su regreso a la calle Corrientes en 2026.

Se trata de una adaptación inédita de la novela “Being There” , del escritor polaco-norteamericano Jerzy Kosinski ; publicada en 1971 y en la cual se basó también la película de culto protagonizada por Peter Sellers en 1979.

La versión teatral de Desde el Jardín tendrá su estreno en Argentina el 28 de marzo de 2026 en el teatro Metropolitan , acompañado por un elenco de primera línea, integrado por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi .

La versión teatral y la dirección estarán a cargo de Marcos Carnevale, con producción general de Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel.

Desde el Jardín: un hombre ingenuo convertido, por azar, en símbolo de poder y sabiduría

Desde el Jardín cuenta la historia de Chance Gardiner (Guillermo Francella); un hombre de inteligencia limitada, criado toda su vida dentro de la mansión de un rico benefactor. No sabe leer ni escribir; su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que ve en la televisión, su único contacto con el mundo.

Cuando el benefactor muere y Chance es expulsado de la casa, viéndose obligado a integrarse a la sociedad. El azar hace que conozca a Eva (Andrea Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide acogerlo en su casa junto a Ben, su marido (Víctor Laplace), un empresario influyente, enfermo en fase terminal; para quien Chance pronto será su mejor medicina.

El personaje de Chance carece de malicia, ambición o deseo de poder. Sin embargo y sin proponérselo, se convierte en un sabio accidental. Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean - incluido el presidente de Estados Unidos (Martín Seefeld) - como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual, a tener muy en cuenta. Tanto que llega a ser considerado un consejero influyente e incluso un candidato presidencial, todo por malas interpretaciones de su lenguaje inocente.

“Desde el Jardín” es una alegoría brillante (y una comedia negra y drama social) de los particulares tiempos que corren en el mundo actual; que nos muestra cómo la apariencia y el contexto pueden crear prestigio sin que exista realmente conocimiento o mérito. Una sátira de cómo la sociedad y los medios valoran la forma sobre el contenido, mostrando que el poder puede recaer en alguien que literalmente “no sabe nada”, pero que está en el lugar correcto y dice las palabras correctas. (NA)