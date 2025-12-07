domingo 07 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    El histórico grupo vocal Almagre presentará un recorrido por la música popular este domingo a las 20:00, en el auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez.

    7 de diciembre de 2025 - 10:00
    Grupo vocal Almagre: Antonio Riera, Claudia Federici, José Torres, Bea Torrent y Pepe Salauati.

    Grupo vocal Almagre: Antonio Riera, Claudia Federici, José Torres, Bea Torrent y Pepe Salauati.

    ALMAGRE

    El quinteto vocal Almagre, integrado por Bea Torrent, Claudia Federici, Antonio Riera, José Torres y Pepe Salauati, ofrecerá este domingo a las 20:00 un nuevo espectáculo en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, ubicada en avenida Colón y Mitre.

    Lee además
    Rock Solidario. El encuentro se ha convertido en una referencia dentro de la escena local por su espíritu comunitario.
    Cultura y espectáculos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto
    Los tres finalistas en Sanremo Talent. Esteban Cejas, primero de la derecha.
    Cultura y espectáculos

    Esteban Cejas, del folklore local a la finalísima del Sanremo New Talent

    Bajo el título Canto versos, la agrupación abordará un repertorio que recorrerá obras de grandes autores de la música popular latinoamericana y argentina, entre ellos Jorge Fandermole, Jorge Drexler, María Elena Walsh, Atahualpa Yupanqui, Gardel y Lepera, José María Contursi y Pedro Laurenz, Raúl Carnota, Roberto Carlos, Martín Paz y Ciro Acuña.

    La dirección musical estará a cargo de Cristian Capurelli, quien también acompañará con guitarra y voz. Los arreglos pertenecen a Roberto Lanzillotta, mientras que la percusión será responsabilidad de Tony Iriarte. Además, el espectáculo contará con la participación especial de Oscar “Bocha” Luca en bandoneón, aporte que sumará una sonoridad distintiva a la propuesta.

    El grupo vocal Almagre: dos décadas de trayectoria

    Con más de 20 años de recorrido -aniversario que celebraron en 2022-, Almagre ha construido un camino sólido dentro del ámbito vocal. El grupo se ha presentado en escenarios locales y también en plazas culturales de Capital Federal, Rosario y San Nicolás, y alcanzó la instancia de finalista del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín en los años 2009 y 2014.

    En cada presentación, el quinteto invita a su público a disfrutar de un espectáculo íntimo, donde predominan las armonías vocales y un repertorio accesible, emotivo y fresco, que combina clásicos con nuevas búsquedas musicales.

    Las entradas anticipadas pueden conseguirse comunicándose a los teléfonos 2477 624469, 2477 360420 y 2477 534853.

    Como ya es tradición, antes del inicio del espectáculo los integrantes de Almagre compartirán con los asistentes un vino de recepción en el hall de la Biblioteca, gentileza de Hugo Santía Vinos, propiciando un clima de encuentro previo a la música.

    Temas
    Seguí leyendo

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Esteban Cejas, del folklore local a la finalísima del Sanremo New Talent

    Tras la postergación, la Fiesta de Colectividades de El Socorro se realiza este domingo

    El Estudio Mirka Duzevich celebra 33 años con una noche de danza, magia y conciencia

    Ecos del Tiempo, concierto para violoncello y guitarra, en el Conservatorio de Música Pergamino

    Capitán Moon lanza Hey!: un tributo en castellano que reimagina a The Beatles

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: terror, anime y aventuras; estrenos y continuidades

    Un fin de semana a puro arte y celebración en Pergamino

    CheloSuzuki cierra el año con tres encuentros musicales para toda la comunidad

    Cien Tormentas: la nueva geografía emocional de Guillermo Mañé

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los tres finalistas en Sanremo Talent. Esteban Cejas, primero de la derecha.
    Cultura y espectáculos

    Esteban Cejas, del folklore local a la finalísima del Sanremo New Talent

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La importancia de custodiar al maíz en una campaña especial

    Plagas en maíz: las claves para adelantarse a los daños y ganar en tranquilidad
    Grupo vocal Almagre: Antonio Riera, Claudia Federici, José Torres, Bea Torrent y Pepe Salauati.
    Cultura y espectáculos

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    Todos los seres humanos poseemos un ADN espiritual que contiene la memoria de muchas razas estelares.

    Linaje cósmico: extraterrestres, conciencia y humanidad: ¿Qué son las semillas estelares?

    Rock Solidario. El encuentro se ha convertido en una referencia dentro de la escena local por su espíritu comunitario.
    Cultura y espectáculos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Podcast del 7 de diciembre de 2025

    Podcast del 7 de diciembre de 2025