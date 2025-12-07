Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

El quinteto vocal Almagre , integrado por Bea Torrent, Claudia Federici, Antonio Riera, José Torres y Pepe Salauati , ofrecerá este domingo a las 20:00 un nuevo espectáculo en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez , ubicada en avenida Colón y Mitre.

Bajo el título Canto versos , la agrupación abordará un repertorio que recorrerá obras de grandes autores de la música popular latinoamericana y argentina, entre ellos Jorge Fandermole, Jorge Drexler, María Elena Walsh, Atahualpa Yupanqui, Gardel y Lepera, José María Contursi y Pedro Laurenz, Raúl Carnota, Roberto Carlos, Martín Paz y Ciro Acuña .

La dirección musical estará a cargo de Cristian Capurelli , quien también acompañará con guitarra y voz. Los arreglos pertenecen a Roberto Lanzillotta , mientras que la percusión será responsabilidad de Tony Iriarte . Además, el espectáculo contará con la participación especial de Oscar “Bocha” Luca en bandoneón, aporte que sumará una sonoridad distintiva a la propuesta.

Con más de 20 años de recorrido -aniversario que celebraron en 2022-, Almagre ha construido un camino sólido dentro del ámbito vocal. El grupo se ha presentado en escenarios locales y también en plazas culturales de Capital Federal, Rosario y San Nicolás, y alcanzó la instancia de finalista del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín en los años 2009 y 2014.

En cada presentación, el quinteto invita a su público a disfrutar de un espectáculo íntimo, donde predominan las armonías vocales y un repertorio accesible, emotivo y fresco, que combina clásicos con nuevas búsquedas musicales.

Las entradas anticipadas pueden conseguirse comunicándose a los teléfonos 2477 624469, 2477 360420 y 2477 534853.

Como ya es tradición, antes del inicio del espectáculo los integrantes de Almagre compartirán con los asistentes un vino de recepción en el hall de la Biblioteca, gentileza de Hugo Santía Vinos, propiciando un clima de encuentro previo a la música.