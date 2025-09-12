Grave siniestro vial: un motociclista quedó en terapia intensiva tras chocar contra un auto en la ruta

Una ambulancia de Same trasladó al conductor de la moto al Hospital San José con severos traumatismos que generaron su internación en la sala de cuidados intensivos.

Un grave siniestro vial se registró en la mañana de este viernes en el barrio Kennedy, cuando una motocicleta y un automóvil colisionaron en inmediaciones de la superposición de las rutas nacionales 8 y 188 con la calle Batalla de Bailén . Como consecuencia del impacto, un joven motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser hospitalizado de urgencia.

Chocaron una moto y un auto: una mujer sufrió severos traumatismos en un siniestro vial

Faenaron las vaquillonas y novillos de un camión jaula que despistó y volcó en la autopista de la ruta 8

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6:25, cuando un automóvil Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 72 años, circulaba por la ruta 188 en dirección Pergamino-Rojas y, al intentar girar en la intersección con Batalla de Bailén, impactó de frente con una motocicleta Corven DX70 que avanzaba en sentido contrario.

El choque dejó a ambos vehículos sobre la cinta asfáltica y obligó a interrumpir parcialmente la circulación en la mano descendente de la ruta. Personal de la Policía Vial realizó el balizamiento hasta la llegada de Policía Científica, que trabajó en el relevamiento pericial de la escena.

El motociclista, un joven domiciliado en Pergamino, fue asistido en el lugar por el SAME y trasladado inconsciente al Hospital Interzonal “San José”, donde ingresó directamente a la guardia de emergencias. Posteriormente fue derivado a la sala de terapia intensiva debido a los severos traumatismos sufridos, y su estado es considerado crítico.

hospitalizaron a un sujeto involucrado en un choque en batalla de bailen y ruta 8 este viernes a la manana 001

El conductor del automóvil, que resultó ileso, quedó individualizado en la causa judicial iniciada por “lesiones culposas”, con intervención de la Fiscalía del Departamento Judicial Pergamino. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Segunda y del Destacamento Vial Pergamino, dependiente del Departamento de Zona VIII Vial Junín.

Fuentes hospitalarias confirmaron que el joven permanece internado con pronóstico reservado, mientras los investigadores procuran determinar las causas exactas del siniestro, que se produjo en un sector de alta circulación vehicular y con antecedentes de choques graves. De todas maneras, en ese horario no es habitual que haya congestiones ni complicaciones viales.

La Fiscalía deberá establecer, a partir de pericias técnicas y testimonios, cómo se produjo la maniobra que derivó en el impacto y evaluar las responsabilidades de los involucrados.