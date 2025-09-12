viernes 12 de septiembre de 2025
    • Grave siniestro vial: un motociclista quedó en terapia intensiva tras chocar contra un auto en la ruta

    Por el siniestro vial: la víctima fue trasladada inconsciente al Hospital San José, donde permanece internada con severos traumatismos.

    12 de septiembre de 2025 - 11:35
    Una ambulancia de Same trasladó al conductor de la moto al Hospital San José con severos traumatismos que generaron su internación en la sala de cuidados intensivos.

    LA OPINION
    El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6:25, cuando un automóvil Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 72 años, circulaba por la ruta 188 en dirección Pergamino-Rojas y, al intentar girar en la intersección con Batalla de Bailén, impactó de frente con una motocicleta Corven DX70 que avanzaba en sentido contrario.

    El choque dejó a ambos vehículos sobre la cinta asfáltica y obligó a interrumpir parcialmente la circulación en la mano descendente de la ruta. Personal de la Policía Vial realizó el balizamiento hasta la llegada de Policía Científica, que trabajó en el relevamiento pericial de la escena.

    hospitalizaron a un sujeto involucrado en un choque en batalla de bailen y ruta 8 este viernes a la manana 001

    Motociclista grave

    El motociclista, un joven domiciliado en Pergamino, fue asistido en el lugar por el SAME y trasladado inconsciente al Hospital Interzonal “San José”, donde ingresó directamente a la guardia de emergencias. Posteriormente fue derivado a la sala de terapia intensiva debido a los severos traumatismos sufridos, y su estado es considerado crítico.

    El conductor del automóvil, que resultó ileso, quedó individualizado en la causa judicial iniciada por “lesiones culposas”, con intervención de la Fiscalía del Departamento Judicial Pergamino. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Segunda y del Destacamento Vial Pergamino, dependiente del Departamento de Zona VIII Vial Junín.

    Fuentes hospitalarias confirmaron que el joven permanece internado con pronóstico reservado, mientras los investigadores procuran determinar las causas exactas del siniestro, que se produjo en un sector de alta circulación vehicular y con antecedentes de choques graves. De todas maneras, en ese horario no es habitual que haya congestiones ni complicaciones viales.

    La Fiscalía deberá establecer, a partir de pericias técnicas y testimonios, cómo se produjo la maniobra que derivó en el impacto y evaluar las responsabilidades de los involucrados.

    hospitalizaron a un sujeto involucrado en un choque en batalla de bailen y ruta 8 este viernes a la manana 002
