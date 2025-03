Gimnasia y Esgrima derrotó a Los Pampas de Rufino y se enfoca en el TRL

Los 13 puntos en la victoria de la Primera del mens sana en Rufino fueron producto de tries de Lautaro Molinari y Aquiles Rico y un penal de este último. El partido estuvo interrumpido en el segundo tiempo durante 20 minutos por la intensa lluvia.

En varios pasajes del primer tiempo, Gimnasia y Esgrima fue superior y estuvo a punto de llegar al try en dos oportunidades a través del empuje del scrum y el maul tras un line en cinco yardas. Sin embargo por errores propios y la buena defensa de Los Pampas no logró vulnerar el in-goal. Luego, el local creció en su juego y ambos equipos tuvieron sus momentos hasta que llegó el try de Aquiles Rico para desnivelar el partido a favor del “Lobo”.