Pergamino: Prorrogan vencimientos de tasas municipales para contribuyentes que soliciten reliquidaciones

La Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Pergamino informó la prórroga de los vencimientos de diversas tasas e impuestos municipales, una medida que busca brindar mayores facilidades a los contribuyentes que necesiten gestionar la reliquidación de sus obligaciones tributarias.

Según se detalló oficialmente, se extenderá hasta el 16 de junio de 2026 el plazo de vencimiento correspondiente a las cuotas 06/2026 de las tasas de Alumbrado Público, Servicios Sanitarios y su adicional, así como también de la Tasa de Limpieza y Conservación de la Vía Pública. La medida alcanza además a las cuotas 01/2026 de Patente de Rodados, Impuesto Automotor y Derechos de Mantenimiento de Cementerio.

Desde el área de Hacienda aclararon que esta prórroga será aplicable únicamente para aquellos contribuyentes que soliciten la reliquidación de las respectivas cuotas ante la Municipalidad hasta la fecha mencionada. De esta manera, quienes deban efectuar correcciones, actualizaciones o revisiones en sus liquidaciones contarán con un plazo adicional para regularizar su situación sin inconvenientes administrativos.

La decisión busca garantizar que los vecinos puedan acceder a una correcta determinación de los importes a abonar y disponer del tiempo necesario para realizar los trámites correspondientes, evitando inconvenientes derivados de posibles diferencias o modificaciones en las liquidaciones emitidas.

A tener en cuenta

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Finanzas informó también que se prorrogó el vencimiento de la cuota 10/2026 de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. En este caso, el plazo original previsto para el 23 de noviembre de 2026 se extenderá hasta el 24 de noviembre de 2026.

Las autoridades municipales recordaron la importancia de verificar periódicamente el estado de las obligaciones tributarias y mantenerse informados sobre las fechas de vencimiento, ya que el cumplimiento de estas contribuciones resulta fundamental para el sostenimiento de los servicios que presta el Municipio en distintos sectores de la ciudad.

Más información

Ante cualquier consulta o para iniciar los trámites de reliquidación, los contribuyentes pueden dirigirse personalmente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, ubicadas en Dorrego 654, donde recibirán asesoramiento sobre cada caso particular y los requisitos necesarios para completar la gestión.