lunes 01 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: Prorrogan vencimientos de tasas municipales para contribuyentes que soliciten reliquidaciones

    Una nueva disposición para el Partido de Pergamino es impulsada por el Municipio teniendo en cuenta este beneficio tributario.

    1 de junio de 2026 - 15:45
    Contribuyentes de Pergamino podrán acceder a este beneficio.

    La Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Pergamino informó la prórroga de los vencimientos de diversas tasas e impuestos municipales, una medida que busca brindar mayores facilidades a los contribuyentes que necesiten gestionar la reliquidación de sus obligaciones tributarias.

    Lee además
    pedaleando hacia el futuro: pergamino celebra el dia de la bicicleta con una gran jornada educativa

    "Pedaleando hacia el futuro": Pergamino celebra el Día de la Bicicleta con una gran jornada educativa
    Paso firme. Alfonzo derrotó a Belgrano de San Nicolás y a Pescadores de San Pedro.

    Argentino de Alfonzo tuvo un fin de semana ideal en la Liga Nicoleña

    Según se detalló oficialmente, se extenderá hasta el 16 de junio de 2026 el plazo de vencimiento correspondiente a las cuotas 06/2026 de las tasas de Alumbrado Público, Servicios Sanitarios y su adicional, así como también de la Tasa de Limpieza y Conservación de la Vía Pública. La medida alcanza además a las cuotas 01/2026 de Patente de Rodados, Impuesto Automotor y Derechos de Mantenimiento de Cementerio.

    Contribuyentes del Partido de Pergamino

    Desde el área de Hacienda aclararon que esta prórroga será aplicable únicamente para aquellos contribuyentes que soliciten la reliquidación de las respectivas cuotas ante la Municipalidad hasta la fecha mencionada. De esta manera, quienes deban efectuar correcciones, actualizaciones o revisiones en sus liquidaciones contarán con un plazo adicional para regularizar su situación sin inconvenientes administrativos.

    La decisión busca garantizar que los vecinos puedan acceder a una correcta determinación de los importes a abonar y disponer del tiempo necesario para realizar los trámites correspondientes, evitando inconvenientes derivados de posibles diferencias o modificaciones en las liquidaciones emitidas.

    A tener en cuenta

    Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Finanzas informó también que se prorrogó el vencimiento de la cuota 10/2026 de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. En este caso, el plazo original previsto para el 23 de noviembre de 2026 se extenderá hasta el 24 de noviembre de 2026.

    Las autoridades municipales recordaron la importancia de verificar periódicamente el estado de las obligaciones tributarias y mantenerse informados sobre las fechas de vencimiento, ya que el cumplimiento de estas contribuciones resulta fundamental para el sostenimiento de los servicios que presta el Municipio en distintos sectores de la ciudad.

    Más información

    Ante cualquier consulta o para iniciar los trámites de reliquidación, los contribuyentes pueden dirigirse personalmente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, ubicadas en Dorrego 654, donde recibirán asesoramiento sobre cada caso particular y los requisitos necesarios para completar la gestión.

    Temas
    Seguí leyendo

    "Pedaleando hacia el futuro": Pergamino celebra el Día de la Bicicleta con una gran jornada educativa

    Argentino de Alfonzo tuvo un fin de semana ideal en la Liga Nicoleña

    Ante el avance de la influenza, la Secretaría de Salud de Pergamino insiste en la vacunación antigripal

    Vitto Benvenutto conquistó Chicago y sumó su séptimo título internacional

    Otra renuncia sacude al Hospital San José de Pergamino y expone el desgaste de los profesionales

    Wardeh Al Lubnan agradeció el apoyo recibido tras representar a Pergamino en un encuentro de danza en Brasil

    Erase una vez Pergamino: un libro para que los chicos descubran la historia local a través de la curiosidad

    Juan Siciliano: la simpleza de un hombre comprometido con sus raíces camperas

    Douglas apuesta a reencontrarse con el triunfo en el "Miguel Morales"

    Nuevo DNI: Qué deben saber los pergaminenses sobre la renovación y quiénes deberán actualizarlo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Lo que comenzó con advertencias puntuales sobre la situación de Pediatría terminó exponiendo un problema transversal que afecta a múltiples áreas del Hospital San José.

    Otra renuncia sacude al Hospital San José de Pergamino y expone el desgaste de los profesionales

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La nueva función de WhatsApp de cara a la Copa Mundial de Fútbol.
    Tendencias

    La nueva función de WhatsApp para no perderse ningún partido de la Copa Mundial de Fútbol
    La preparación de la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo ya está en marcha y entre los futbolistas que se incorporaron en las últimas horas aparece el arquero nicoleño Juan Musso, quien se sumó a la concentración del equipo nacional en Estados Unidos.

    El oriundo de San Nicolás Juan Musso ya está con la Selección Argentina y empieza a vivir su sueño mundialista

    Pedaleando hacia el futuro: Pergamino celebra el Día de la Bicicleta con una gran jornada educativa

    "Pedaleando hacia el futuro": Pergamino celebra el Día de la Bicicleta con una gran jornada educativa

    Pergamino: Prorrogan vencimientos de tasas municipales para contribuyentes que soliciten reliquidaciones

    Pergamino: Prorrogan vencimientos de tasas municipales para contribuyentes que soliciten reliquidaciones

    Comerciantes de Ramallo alertan por la caída de ventas, el menor consumo y el aumento de la presión tributaria. Reclaman diálogo con el Municipio para encontrar soluciones a la crisis del sector.

    Ramallo: el sector comercial pide respuestas ante la baja del consumo y los impuestos