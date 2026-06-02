El programa pergaminense Sembrando Futuro fue declarado de Interés Legislativo Provincial y sigue creciendo

Sembrando Futuro viene desarrollando talleres y experiencias educativas orientadas a estudiantes de los últimos años del secundario y jóvenes que comienzan su camino universitario.

El programa educativo y de impacto social Sembrando Futuro atraviesa uno de los momentos más importantes desde su creación: fue declarado de Interés Legislativo Provincial, un reconocimiento que llena de orgullo a quienes vienen trabajando para acercar a los jóvenes de Pergamino y la región al mundo laboral real.

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La noticia marca un nuevo hito para este proyecto impulsado por Valeria Pergament , Directora de INNOVA – Consultora en Gestión de Capital Humano, que ya transita su tercera edición consolidándose como una propuesta innovadora que conecta formación, educación, industria y futuro.

“Estamos profundamente felices y agradecidos por este reconocimiento. Sembrando Futuro nació como un sueño y hoy ver cómo sigue creciendo, impactando y generando oportunidades reales para los jóvenes, nos emociona muchísimo”.

Este reconocimiento también ha sido posible gracias al acompañamiento, compromiso y confianza de las empresas, instituciones y organizaciones que creen en el valor de invertir en el futuro de los jóvenes y continúan apoyando activamente esta iniciativa.

Valeria Pergament Valeria Pergament, impulsora de la propuesta. VALERIA PERGAMENT

Un Sembrando Futuro que sigue creciendo

Desde sus inicios, Sembrando Futuro viene desarrollando talleres y experiencias educativas orientadas a estudiantes de los últimos años del secundario y jóvenes que comienzan su camino universitario, buscando brindar herramientas, inspiración y contacto con el mundo laboral actual.

A lo largo de sus primeras ediciones, el programa logró alcanzar a más de 670 alumnos, trabajando junto a instituciones educativas de Pergamino y la región.

En esta tercera edición 2026, el recorrido ya comenzó con visitas y actividades en colegios como Gianelli, ICADE, San Pablo e Instituto Nº5, y en los próximos días continuará junto a estudiantes del Colegio Hermanos Maristas Pergamino, Colegio del Huerto, Escuela Industrial y Escuela Agrotécnica, entre otras instituciones que se siguen sumando a esta propuesta transformadora.

Llega “Experiencia Parque Industrial”

Una de las grandes novedades que se acerca es el lanzamiento de “Experiencia Parque Industrial”, una iniciativa creada gracias a nuevas alianzas estratégicas que permitirá a los jóvenes conocer experiencias reales dentro de empresas en acción de nuestra ciudad.

La propuesta busca acercar a los estudiantes al funcionamiento del mundo productivo, brindándoles la posibilidad de recorrer empresas, conversar con profesionales y descubrir de cerca cómo funcionan distintos entornos laborales e industriales.

De esta manera, Sembrando Futuro continúa fortaleciendo su propósito: generar un puente real entre educación e industria, conectando a los jóvenes con oportunidades, experiencias y nuevos horizontes para su futuro.

Mucho más que talleres

Con una mirada dinámica, participativa y cercana a las nuevas generaciones, el programa propone experiencias donde los jóvenes aprenden haciendo: dinámicas grupales, juegos, simulaciones, trabajo colaborativo y espacios de reflexión que buscan despertar habilidades, potenciar talentos y generar confianza frente a los desafíos del futuro laboral.