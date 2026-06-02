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    • El programa pergaminense Sembrando Futuro fue declarado de Interés Legislativo Provincial y sigue creciendo

    Desde el comienzo de Sembrando Futuro, más de 600 estudiantes de Pergamino formaron parte de la propuesta.

    2 de junio de 2026 - 14:03
    Sembrando Futuro viene desarrollando talleres y experiencias educativas orientadas a estudiantes de los últimos años del secundario y jóvenes que comienzan su camino universitario.

    Sembrando Futuro viene desarrollando talleres y experiencias educativas orientadas a estudiantes de los últimos años del secundario y jóvenes que comienzan su camino universitario.

    SEMBRANDO FUTURO

    El programa educativo y de impacto social Sembrando Futuro atraviesa uno de los momentos más importantes desde su creación: fue declarado de Interés Legislativo Provincial, un reconocimiento que llena de orgullo a quienes vienen trabajando para acercar a los jóvenes de Pergamino y la región al mundo laboral real.

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    La noticia marca un nuevo hito para este proyecto impulsado por Valeria Pergament, Directora de INNOVA – Consultora en Gestión de Capital Humano, que ya transita su tercera edición consolidándose como una propuesta innovadora que conecta formación, educación, industria y futuro.

    “Estamos profundamente felices y agradecidos por este reconocimiento. Sembrando Futuro nació como un sueño y hoy ver cómo sigue creciendo, impactando y generando oportunidades reales para los jóvenes, nos emociona muchísimo”.

    Este reconocimiento también ha sido posible gracias al acompañamiento, compromiso y confianza de las empresas, instituciones y organizaciones que creen en el valor de invertir en el futuro de los jóvenes y continúan apoyando activamente esta iniciativa.

    Valeria Pergament
    Valeria Pergament, impulsora de la propuesta.

    Valeria Pergament, impulsora de la propuesta.

    Un Sembrando Futuro que sigue creciendo

    Desde sus inicios, Sembrando Futuro viene desarrollando talleres y experiencias educativas orientadas a estudiantes de los últimos años del secundario y jóvenes que comienzan su camino universitario, buscando brindar herramientas, inspiración y contacto con el mundo laboral actual.

    A lo largo de sus primeras ediciones, el programa logró alcanzar a más de 670 alumnos, trabajando junto a instituciones educativas de Pergamino y la región.

    En esta tercera edición 2026, el recorrido ya comenzó con visitas y actividades en colegios como Gianelli, ICADE, San Pablo e Instituto Nº5, y en los próximos días continuará junto a estudiantes del Colegio Hermanos Maristas Pergamino, Colegio del Huerto, Escuela Industrial y Escuela Agrotécnica, entre otras instituciones que se siguen sumando a esta propuesta transformadora.

    Llega “Experiencia Parque Industrial”

    Una de las grandes novedades que se acerca es el lanzamiento de “Experiencia Parque Industrial”, una iniciativa creada gracias a nuevas alianzas estratégicas que permitirá a los jóvenes conocer experiencias reales dentro de empresas en acción de nuestra ciudad.

    La propuesta busca acercar a los estudiantes al funcionamiento del mundo productivo, brindándoles la posibilidad de recorrer empresas, conversar con profesionales y descubrir de cerca cómo funcionan distintos entornos laborales e industriales.

    De esta manera, Sembrando Futuro continúa fortaleciendo su propósito: generar un puente real entre educación e industria, conectando a los jóvenes con oportunidades, experiencias y nuevos horizontes para su futuro.

    Mucho más que talleres

    Con una mirada dinámica, participativa y cercana a las nuevas generaciones, el programa propone experiencias donde los jóvenes aprenden haciendo: dinámicas grupales, juegos, simulaciones, trabajo colaborativo y espacios de reflexión que buscan despertar habilidades, potenciar talentos y generar confianza frente a los desafíos del futuro laboral.

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