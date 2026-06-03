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    • Hallan en Rojas una Nissan Frontier incendiada con pedido de secuestro por hurto agravado

    La camioneta fue encontrada abandonada y totalmente quemada en un camino rural de Rojas, tenía una orden de secuestro vigente.

    3 de junio de 2026 - 11:13
    El hallazgo fortuito en las profundidades de la zona rural movilizó a los efectivos del Comando de Prevención Rural, quienes iniciaron de oficio las actuaciones judiciales pertinentes. El estado en el que fue hallada la camioneta hace suponer que fue trasladada intencionalmente hasta ese paraje inhóspito del distrito para hacer desaparecer rastros tras un ilícito.

    El hallazgo fortuito en las profundidades de la zona rural movilizó a los efectivos del Comando de Prevención Rural, quienes iniciaron de oficio las actuaciones judiciales pertinentes. El estado en el que fue hallada la camioneta hace suponer que fue trasladada intencionalmente hasta ese paraje inhóspito del distrito para hacer desaparecer rastros tras un ilícito.

    hoyrojas.com.ar

    Una camioneta Nissan Frontier completamente incendiada fue hallada en un camino rural del Cuartel X de Rojas y terminó siendo secuestrada por personal del Comando de Prevención Rural (CPR). Tras verificar las numeraciones de motor y chasis, los efectivos comprobaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por una causa de hurto agravado.

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    Encontraron una camioneta incendiada en la zona rural de Rojas

    El procedimiento se llevó adelante este martes 2 de junio, cuando efectivos del CPR tomaron conocimiento sobre la presencia de un vehículo abandonado en un camino vecinal del Cuartel X.

    Al arribar al lugar, los uniformados constataron la existencia de una pick-up totalmente destruida por el fuego. La camioneta se encontraba sin ocupantes y no había personas en las inmediaciones que pudieran aportar información sobre su procedencia.

    Ante la situación, se iniciaron actuaciones de oficio y se preservó la escena para realizar las verificaciones correspondientes.

    Cómo identificaron la Nissan Frontier pese al incendio

    A pesar de los severos daños ocasionados por las llamas, el personal policial logró recuperar las numeraciones registrales que permitieron identificar el vehículo.

    Según el informe oficial, se trataba de una Nissan Frontier dominio AG 153 RU. Además, se pudieron constatar el número de motor YS23A260C093317 y el número de chasis 8ANBD33F6RL716635.

    Estos datos fueron remitidos a la central policial para determinar la situación legal del rodado y establecer si registraba algún impedimento.

    Tenía pedido de secuestro por una causa de hurto agravado

    La consulta realizada a través de la Radio Estación de Policía de Pergamino confirmó que la camioneta poseía un pedido de secuestro activo emitido por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Boulogne.

    La medida judicial se encuentra vinculada a la causa IPP PP-14-04-000485-24, caratulada como "Hurto agravado".

    Tras recibir la confirmación, el personal del CPR procedió al secuestro de la unidad y puso el hecho en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, que continuarán con la investigación para determinar las circunstancias en las que el vehículo terminó incendiado y abandonado en la zona rural de Rojas.

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