Zárate puso en marcha un programa de charlas sobre salud, nutrición y deporte en escuelas

El Municipio de Zárate comenzó a desarrollar un programa de charlas interdisciplinarias destinado a estudiantes de escuelas secundarias públicas del distrito. La propuesta apunta a fortalecer el desarrollo integral de los adolescentes mediante acciones vinculadas a la nutrición, la salud mental y el deporte, promoviendo herramientas para una mejor calidad de vida.
Programa municipal para promover hábitos saludables
La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Gestión Alimentaria y Nutrición y la Dirección de Salud Mental, junto con la Secretaría de Deporte y Educación.
El programa se basa en un trabajo articulado entre tres áreas fundamentales: Nutrición, Psicología y Deporte. Desde el municipio destacaron que la escuela representa un espacio clave para la formación de habilidades para la vida y la promoción de conductas saludables entre los jóvenes.
La primera jornada se realizó en una escuela secundaria
La actividad inaugural tuvo lugar el pasado viernes en la Escuela Secundaria N° 19, donde se desarrolló la primera charla destinada a estudiantes del nivel medio.
Las capacitaciones están a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por los licenciados en Psicología Marcos Correa, Flavia Enríquez y Angelina Ricasoli, el profesor de Educación Física Mauro Melo y la licenciada en Nutrición Gabriela Seeling.
Durante los encuentros se abordan temáticas relacionadas con la alimentación saludable, el bienestar emocional, la actividad física y la construcción de hábitos que favorezcan el crecimiento y desarrollo de los adolescentes.
El cronograma llegará a Zárate, Lima, Escalada e Isla Botija
Según informaron desde el municipio, el programa tendrá continuidad durante todo el año y se extenderá hasta noviembre.
Además de las instituciones educativas de Zárate, las charlas también llegarán a establecimientos de Lima, Escalada e Isla Botija, ampliando el alcance de una propuesta que busca acompañar a los jóvenes en una etapa clave de su formación.
La iniciativa pretende generar espacios de intercambio, reflexión y capacitación que permitan fortalecer el cuidado de la salud física y emocional de los estudiantes, brindándoles herramientas para afrontar los desafíos cotidianos y adoptar estilos de vida más saludables.