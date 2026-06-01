"Pedaleando hacia el futuro": Pergamino celebra el Día de la Bicicleta con una gran jornada educativa

En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Bicicleta, el Parque de Educación Vial de Pergamino llevará adelante una jornada especial denominada “Pedaleando hacia el futuro”, una propuesta gratuita destinada a docentes, niños y familias que busca fomentar hábitos de movilidad sustentable, fortalecer la seguridad vial y promover estilos de vida saludables desde edades tempranas.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 13 de junio, a partir de las 9 horas, en las instalaciones del Parque Belgrano, donde se ofrecerán capacitaciones, talleres prácticos y actividades recreativas orientadas a transformar la relación de las infancias con el uso de la bicicleta, incorporando conocimientos esenciales para una circulación segura y responsable en la vía pública.

La iniciativa se enmarca en las acciones que el Municipio impulsa para consolidar una cultura vial basada en la prevención, el respeto y la convivencia, entendiendo que la educación es una herramienta fundamental para construir ciudades más seguras, inclusivas y amigables con el ambiente.

La propuesta contempla dos grandes ejes de trabajo. Por un lado, una capacitación teórico-práctica destinada a profesores de Educación Física, quienes podrán adquirir herramientas pedagógicas para incorporar el uso de la bicicleta dentro de sus proyectos educativos. Por otro, una serie de talleres especialmente diseñados para niños de entre 3 y 12 años, enfocados en el aprendizaje progresivo del manejo de la bicicleta, el desarrollo de habilidades motrices y el conocimiento de las normas básicas de tránsito.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es que los participantes no solo aprendan a andar en bicicleta o perfeccionen su técnica, sino que también comprendan la importancia del uso del casco, el respeto por las señales de tránsito y las pautas de convivencia que permiten compartir el espacio público de manera segura.

La jornada estará coordinada por la profesora Karina Romio, docente de Educación Física con más de tres décadas de trayectoria en instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires, instructora de vida en la naturaleza y especialista en estrategias de inclusión. Su experiencia permitirá abordar la enseñanza de la bicicleta desde una perspectiva integral, combinando aspectos técnicos, pedagógicos y recreativos.

Las actividades comenzarán a las 9 horas con la acreditación de los docentes participantes. A las 9.30 se desarrollará el bloque teórico, donde se abordarán conceptos vinculados a la movilidad sustentable, la educación vial y las posibilidades pedagógicas que ofrece la bicicleta dentro del ámbito escolar. Luego de un breve receso, a las 11 horas se iniciará la instancia práctica, que incluirá ejercicios específicos y estrategias metodológicas para replicar la experiencia en establecimientos educativos. La capacitación finalizará al mediodía.

Por la tarde, desde las 14 horas, será el turno de los más chicos. Los talleres infantiles estarán organizados por edades y niveles de experiencia para garantizar una enseñanza adecuada a cada etapa del desarrollo.

A tener en cuenta

El Nivel 0 estará destinado a niños de 3 a 5 años y trabajará especialmente sobre el equilibrio dinámico, la coordinación y la lateralidad, habilidades fundamentales para iniciarse en el manejo de la bicicleta.

En simultáneo se desarrollará el Nivel 1, orientado a niños de entre 5 y 7 años, donde se profundizará en el control del rodado, las técnicas de frenado y las maniobras básicas para una conducción segura.

Posteriormente, de 15 a 15.50 horas, tendrá lugar el Nivel 2, destinado a chicos de entre 8 y 12 años. En esta instancia se abordarán aspectos relacionados con la convivencia vial, el uso de señales manuales para indicar giros, el respeto por las normas de tránsito y la circulación responsable en espacios compartidos.

Como complemento de las actividades principales, se realizará un taller de mecánica básica donde los participantes aprenderán cuestiones esenciales para el mantenimiento de sus bicicletas, como la revisión de frenos, el control de la presión de los neumáticos y el cuidado de la cadena.

La participación de las familias también ocupará un lugar central durante la jornada. Los adultos podrán acceder a talleres específicos para el ajuste y mantenimiento de bicicletas, mientras que el cierre estará marcado por una gran bicicleteada familiar que recorrerá el predio, promoviendo el encuentro, la actividad física y la recreación compartida.

La organización de este evento es el resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Pergamino y el Grupo Núcleo para el Desarrollo Regional, una iniciativa que reúne a empresas e instituciones comprometidas con la seguridad vial y la construcción de una mejor convivencia en las calles de la ciudad.

La bicicleta en la ciudad

En un contexto donde el sedentarismo infantil representa una preocupación creciente, la bicicleta aparece como una herramienta accesible y efectiva para fomentar la actividad física, fortalecer el sistema cardiovascular, mejorar la coordinación motriz y contribuir al bienestar general de niños y adolescentes. A la vez, constituye un medio de transporte sustentable que ayuda a reducir el impacto ambiental y promueve una utilización más eficiente del espacio urbano.

La participación en todas las actividades será gratuita, aunque los cupos son limitados para garantizar un adecuado seguimiento pedagógico y la seguridad de los asistentes. Por tal motivo, los organizadores solicitan realizar una inscripción previa.

Los participantes podrán concurrir con su propia bicicleta y casco o utilizar los rodados y elementos de protección disponibles en el Parque de Educación Vial. Para inscripciones y consultas sobre el cronograma, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 2477-698982.