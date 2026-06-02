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    • Las rutas que atraviesan el Partido de Pergamino tienen nuevos equipos de radares

    Sin intervención de la Municipalidad de Pergamino, hubo recambio de radares en el marco de los trabajos de seguridad vial.

    2 de junio de 2026 - 16:09
    Recambio de radares en rutas que pasan por Pergamino.

    Como parte de un proceso de renovación tecnológica vinculado al vencimiento de los contratos vigentes, comenzó el recambio de los equipos de control de velocidad instalados en rutas nacionales y provinciales que atraviesan el Partido de Pergamino.

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    La medida es llevada adelante por la nueva empresa adjudicataria encargada del monitoreo de los radares, que ya inició la primera etapa de los trabajos con la sustitución de los dispositivos ubicados en dos puntos estratégicos de la región.

    Seguridad vial

    Uno de los nuevos equipos fue instalado sobre la Ruta Nacional Nº 8, en las inmediaciones del campo de deportes del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino, mientras que el otro reemplazo se concretó sobre la Ruta Provincial Nº 32, a pocos metros de las dependencias de Infantería de la Policía Bonaerense.

    Según se informó, estas tareas forman parte de un plan integral que contempla la modernización de los sistemas de fiscalización electrónica del tránsito, con el objetivo de optimizar los controles vehiculares y fortalecer las acciones de prevención vial en corredores de alta circulación.

    Renovación en Pergamino y la región

    La renovación de los radares continuará en las próximas semanas en otros puntos del distrito. Entre los sectores previstos para esta nueva etapa se encuentran la localidad de Guerrico, las inmediaciones del Parque Industrial de Pergamino y otros lugares considerados estratégicos por su flujo de tránsito y antecedentes en materia de seguridad vial.

    Los equipos de control de velocidad constituyen una herramienta utilizada para supervisar el cumplimiento de los límites establecidos en las rutas y contribuir a la reducción de conductas de riesgo al volante. En este sentido, las autoridades remarcan que la finalidad de estos dispositivos es promover una circulación más segura y disminuir la posibilidad de siniestros viales.

    El recambio de la infraestructura tecnológica busca además garantizar la continuidad operativa de los controles, incorporando equipamiento actualizado y adaptado a los requerimientos actuales de monitoreo y fiscalización.

    Nada tiene que ver el Municipio

    De esta manera, en Pergamino avanzan en una nueva etapa de modernización de los sistemas de control vial sobre las principales rutas que conectan la ciudad con distintos puntos de la provincia y del país, en una iniciativa orientada a reforzar la seguridad de conductores, pasajeros y transportistas que transitan diariamente por estos corredores.

    Cabe señalar que nada tiene que ver la Municipalidad con estas medidas dado que son carreteras que están por fuera de cualquier jurisdicción y sin incumbencia de Inspección General y Tránsito.

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