lunes 01 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Educación: Lanzan plan para reforzar lectura y escritura en alumnos que ingresan a la secundaria

    Una importante iniciativa en materia de educación están poniendo en marcha en la Provincia de Buenos Aires. En qué consiste

    1 de junio de 2026 - 15:30
    Provincia de Buenos Aires pone en marcha un importante programa en educación

    La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires creó el Programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado, una iniciativa destinada a reforzar las trayectorias educativas de estudiantes que ingresan al nivel secundario y presentan dificultades en lectura y escritura.

    Lee además
    pedaleando hacia el futuro: pergamino celebra el dia de la bicicleta con una gran jornada educativa

    "Pedaleando hacia el futuro": Pergamino celebra el Día de la Bicicleta con una gran jornada educativa
    pergamino: prorrogan vencimientos de tasas municipales para contribuyentes que soliciten reliquidaciones

    Pergamino: Prorrogan vencimientos de tasas municipales para contribuyentes que soliciten reliquidaciones

    La medida, aprobada por resolución oficial, estará vigente entre el 18 de mayo y el 30 de septiembre de 2026 y alcanzará a alumnos de primer año de escuelas secundarias de gestión estatal y privada con aporte estatal, incluyendo establecimientos de Educación Técnico Profesional y Educación Artística.

    Según los fundamentos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, las evaluaciones de escritura realizadas al inicio del ciclo lectivo detectaron dificultades específicas en parte de los estudiantes que comienzan la secundaria, lo que puede afectar la adquisición de los contenidos propios del nivel. Frente a esta situación, el Gobierno de Axel Kicillof decidió implementar acciones pedagógicas focalizadas para fortalecer las prácticas de lectura y escritura.

    Programa para alumnos secundarios

    Para llevar adelante el programa, se asignarán módulos adicionales del Programa de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (Forte), que serán utilizados exclusivamente para actividades de acompañamiento e intensificación de la enseñanza vinculadas a esas competencias. Los docentes serán designados entre el 26 de mayo y el 25 de septiembre de 2026.

    La resolución establece que la asignación adicional no podrá superar los 6.500 módulos Forte durante el período de implementación del programa. La distribución de esos recursos se realizará de acuerdo con criterios definidos por la cartera educativa.

    La iniciativa se enmarca en las políticas provinciales y nacionales orientadas a fortalecer las trayectorias escolares y garantizar la calidad educativa, así como en el nuevo Régimen Académico para la Educación Secundaria, que prevé un Tramo de Inicio Acompañado (TIA) para los estudiantes que ingresan a primer año.

    Desde Educación señalaron que el objetivo es acompañar la transición entre la escuela primaria y la secundaria, promoviendo la construcción de hábitos de estudio, la organización del trabajo escolar y el desarrollo de competencias de lectura y escritura consideradas fundamentales para el recorrido educativo posterior.

    Cómo funcionará el programa para estudiantes

    • Destinatarios: estudiantes de primer año de secundaria que presenten dificultades en lectura y escritura, identificadas a través de la prueba de escritura del Tramo de Inicio Acompañado (TIA) y del primer informe de avance de Prácticas del Lenguaje.
    • Escuelas alcanzadas: se priorizarán establecimientos estatales y privados con 100% de subvención estatal que registren una mayor cantidad de alumnos con dificultades en estas áreas, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad educativa.
    • Docentes especializados: se incorporarán maestras y maestros con formación y experiencia en alfabetización, quienes trabajarán de manera articulada con los equipos docentes y de conducción de cada escuela.
    • Modalidades de trabajo: las actividades podrán realizarse durante el horario escolar, antes o después de clases, a contraturno o los sábados. También podrán definirse otros formatos con autorización de las autoridades educativas.
    • Organización de los recursos: cada escuela seleccionada recibirá entre 5 y 20 módulos FORTE (entre uno y cuatro paquetes). Cada paquete incluye cuatro módulos para tareas de enseñanza con grupos de al menos diez estudiantes y uno destinado a capacitación, seguimiento e informes.
    • Capacitación docente: los docentes designados participarán de instancias de formación y acompañamiento permanente, coordinadas por especialistas de nivel central y equipos territoriales de formación docente.
    • Seguimiento y evaluación: el programa contará con monitoreo individualizado de los estudiantes, informes periódicos de los docentes, encuestas a equipos de conducción y registros de ejecución para evaluar avances y dificultades.

    Temas
    Seguí leyendo

    "Pedaleando hacia el futuro": Pergamino celebra el Día de la Bicicleta con una gran jornada educativa

    Pergamino: Prorrogan vencimientos de tasas municipales para contribuyentes que soliciten reliquidaciones

    Argentino de Alfonzo tuvo un fin de semana ideal en la Liga Nicoleña

    Cristian Tapia Marchiori va por los Premios Sur: Gatillero compite con ocho nominaciones

    Ante el avance de la influenza, la Secretaría de Salud de Pergamino insiste en la vacunación antigripal

    Vitto Benvenutto conquistó Chicago y sumó su séptimo título internacional

    Otra renuncia sacude al Hospital San José de Pergamino y expone el desgaste de los profesionales

    Wardeh Al Lubnan agradeció el apoyo recibido tras representar a Pergamino en un encuentro de danza en Brasil

    Douglas Haig empató y sigue mirando a todos desde arriba

    Docentes impulsan Pies calentitos, una campaña solidaria para recolectar calzado y abrigo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Lo que comenzó con advertencias puntuales sobre la situación de Pediatría terminó exponiendo un problema transversal que afecta a múltiples áreas del Hospital San José.

    Otra renuncia sacude al Hospital San José de Pergamino y expone el desgaste de los profesionales

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La nueva función de WhatsApp de cara a la Copa Mundial de Fútbol.
    Tendencias

    La nueva función de WhatsApp para no perderse ningún partido de la Copa Mundial de Fútbol
    La preparación de la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo ya está en marcha y entre los futbolistas que se incorporaron en las últimas horas aparece el arquero nicoleño Juan Musso, quien se sumó a la concentración del equipo nacional en Estados Unidos.

    El oriundo de San Nicolás Juan Musso ya está con la Selección Argentina y empieza a vivir su sueño mundialista

    Pedaleando hacia el futuro: Pergamino celebra el Día de la Bicicleta con una gran jornada educativa

    "Pedaleando hacia el futuro": Pergamino celebra el Día de la Bicicleta con una gran jornada educativa

    Pergamino: Prorrogan vencimientos de tasas municipales para contribuyentes que soliciten reliquidaciones

    Pergamino: Prorrogan vencimientos de tasas municipales para contribuyentes que soliciten reliquidaciones

    Comerciantes de Ramallo alertan por la caída de ventas, el menor consumo y el aumento de la presión tributaria. Reclaman diálogo con el Municipio para encontrar soluciones a la crisis del sector.

    Ramallo: el sector comercial pide respuestas ante la baja del consumo y los impuestos