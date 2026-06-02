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    • Pergamino: Habrá baja presión e interrupción temporal en varios barrios por obras en la red de agua potable.

    Este miércoles llevarán adelante importantes obras en distintas zonas de Pergamino para optimizar el servicio de agua y la presión en general.

    2 de junio de 2026 - 15:33
    Llevarán a cabo trabajos para mejorar la red de agua potable en Pergamino

    La Dirección de Obras Sanitarias de Pergamino informa a la comunidad que este miércoles 3 de junio, entre las 9:00 y 12:00, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y empalmes en la red de distribución de agua potable, tareas que resultan necesarias para optimizar el funcionamiento del servicio y garantizar una mejor prestación para los vecinos.

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    ¿En qué zonas de Pergamino?

    Debido a la ejecución de estas obras, durante el horario mencionado se registrará una disminución en la presión del suministro de agua en los barrios Acevedo, Itatí y Newbery. Asimismo, en el barrio Las Catalpas se producirá una interrupción total del servicio mientras se desarrollen las tareas programadas.

    Desde el área municipal explicaron que estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura sanitaria que se viene realizando en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la red y brindar un servicio más eficiente y seguro.

    A tener cuidado

    Se solicita a los vecinos de las zonas afectadas que adopten las previsiones necesarias y realicen un uso racional del agua durante el miércoles a la mañana, a fin de minimizar inconvenientes hasta que el suministro quede completamente restablecido.

    Una vez finalizados los trabajos, el servicio comenzará a normalizarse de manera progresiva. Ante cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse con la Dirección de Obras Sanitarias a través de los canales habituales de atención.

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