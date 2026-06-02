Racing sostiene la ilusión de Pergamino en el Torneo 6 Ligas

Racing avanzó a los cuartos del Torneo 6 Ligas tras eliminar a Gimnasia por penales. MIQUEAS SEISAS

El Torneo 6 Ligas ingresó en su etapa decisiva y Racing de Pergamino ya conoce el rival que enfrentará en los cuartos de final. En el sorteo realizado este lunes por la noche en la sede de la Liga de Fútbol de Salto quedó definido que el Bohemio se medirá con Porteño de Colón en una serie de ida y vuelta que comenzará el próximo fin de semana en el estadio "Carlos Morales".

Al igual que ocurrió en los octavos de final, las llaves se disputarán en partidos de ida y vuelta y, en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles al cabo de los 180 minutos, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal. Racing es el único representante que le queda a la Liga de Pergamino, luego de las eliminaciones de Juventud, Argentino y Gimnasia en la ronda anterior.

Otra vez el abanderado de Pergamino El conjunto del barrio Ameghino volvió a posicionarse como el equipo pergaminense que más lejos llegó en el certamen regional, algo que ya había conseguido en la edición anterior, cuando alcanzó las semifinales del Torneo 5 Ligas-6 Ciudades. En aquella oportunidad su camino se detuvo frente a Compañía General de Salto, equipo que posteriormente se consagró campeón.

Ahora buscará igualar esa actuación y para ello deberá superar a Porteño de Colón, que viene de eliminar a Barracas de Colón en una definición por penales (3 a 2) tras una serie muy pareja. Por su parte, Racing accedió a esta instancia luego de dejar en el camino a Gimnasia y Esgrima de Pergamino. Tras igualar la serie, el Bohemio se impuso 4 a 2 en la definición desde los 12 pasos disputada en el estadio “Carlos Morales”.

La Liga de Pergamino había logrado clasificar a cuatro equipos a los octavos de final, pero solamente Racing consiguió avanzar. Juventud cayó 1 a 0 ante CUSA de Salto en el partido de vuelta disputado en condición de visitante y quedó eliminado con un marcador global de 2 a 0. Y Argentino, en tanto, igualó 0 a 0 frente a El Huracán de Rojas en el estadio “Fernando Bello”, pero tampoco pudo revertir la desventaja sufrida en la ida y se despidió del torneo con un global de 3 a 1. Cuadro de cuartos de final Un cuadro con predominio de Salto Los cuartos de final reflejan el fuerte protagonismo de los equipos saltenses. De los ocho clasificados, tres pertenecen a la Liga de Salto, dos a la Liga de Rojas, dos a la Liga de Colón y solo uno a la Liga de Pergamino. Los cruces sorteados fueron los siguientes: Racing de Pergamino vs. Porteño de Colón

Racing de Colón vs. Argentino de Rojas

El Huracán de Rojas vs. Compañía General de Salto

CUSA de Salto vs. Defensores de Salto

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