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    Gabriel Palatchi llega a Pergamino con una masterclass de Latin jazz y concierto en vivo

    El reconocido pianista Gabriel Palatchi ofrecerá una jornada intensiva en el Conservatorio de Música Pergamino, destinada a músicos y al público en general.

    Por Néstor Suárez
    31 de marzo de 2026 - 15:17
    Gabriel Palatchi, referente del Latin jazz, llega a Pergamino con una propuesta que combina virtuosismo, fusión de estilos y una sólida trayectoria internacional.&nbsp;

    Gabriel Palatchi, referente del Latin jazz, llega a Pergamino con una propuesta que combina virtuosismo, fusión de estilos y una sólida trayectoria internacional. 

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    Gabriel Palatchi, pianista, compositor y productor argentino de proyección internacional, llegará a Pergamino para brindar una masterclass de piano Latin jazz, una propuesta que combina formación y espectáculo en una misma jornada.

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    Reconocido por su innovadora fusión de jazz latino, tango, funk, world music y música electrónica, Palatchi ha desarrollado una destacada carrera en escenarios de distintos países, consolidándose como uno de los referentes contemporáneos del género.

    La actividad estará dirigida tanto a músicos principiantes como a profesionales —independientemente del instrumento que ejecuten— y también al público en general interesado en profundizar en los lenguajes del jazz y la música popular.

    La cita será el próximo 10 de abril a partir de las 16:00 en la sede del Conservatorio de Música Pergamino, ubicado en San Martín 621. La jornada culminará a las 21:00 con un concierto en vivo del artista, brindando una oportunidad única para disfrutar de su talento en formato escénico.

    En cuanto a las entradas, ya se encuentran a la venta en la institución. Para quienes no sean alumnos del Conservatorio y deseen participar tanto de la masterclass como del concierto, el valor es de $15.000, mientras que el acceso únicamente al show tiene un costo de $10.000.

    Para más información, los interesados pueden consultar el Instagram oficial: @conservatoriodemusicajcp.

    Quién es Gabriel Palatchi

    Originario de Buenos Aires, ha desarrollado una carrera artística única que lo ha llevado a presentarse en prestigiosos festivales y escenarios de todo el mundo durante los últimos quince años.

    Desde temprana edad mostró un talento natural para el piano, formándose en Buenos Aires en música clásica y estudiando con grandes maestros del blues, tango, jazz y latin jazz. Tras graduarse en 2007 de la Berklee International School de Argentina, continuó su formación en Cuba con el legendario pianista “Chucho” Valdés, experiencia que marcó profundamente su estilo y visión musical.

    A lo largo de su trayectoria, ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, recibiendo reconocimiento como compositor e intérprete por sus notables aportes al panorama musical internacional. Su trabajo ha sido reseñado en medios como Rolling Stone Magazine, Latin Jazz Network, AllAbout Jazz, Jazz Caribe, The Toronto Star, InsideWorldMusic y Newstime South Africa, entre muchos otros.

    Su disco Trivolution obtuvo la Medalla de Oro en las categorías de Compositor y Álbum en los Global MusicAwards 2015, alcanzó el Top Ten y fue destacado en la sección EmergingArtists de la revista Billboard.

    Como educador, comparte su conocimiento y experiencia con nuevas generaciones de artistas a través de talleres, clases magistrales y colaboraciones internacionales, inspirando a los músicos a encontrar su propia voz y explorar la libertad creativa. Gabriel Palatchi es, ante todo, un explorador musical. Su curiosidad constante y su pasión por las culturas del mundo se reflejan en cada una de sus composiciones: un viaje sonoro que une ritmos, paisajes y emociones, celebrando la diversidad y el poder universal de la música.

    Instagram:

    @gabrielpalatchi

    @conservatoriodemusicajcp

    Embed - Consermusica Juan Carlos Paz en Instagram: " ATENCIÓN Llega a Pergamino Gabriel Palatchi. A las 16 hrs estará brindando una Master Class para todos los instrumentos. A las 21 hrs tendrá lugar el concierto. Todas estas actividades se desarrollarán en el Conservatorio. ¡¡Les esperamos!! #pianoplayer #masterclass #educacionmusical #concierto"
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