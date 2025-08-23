sábado 23 de agosto de 2025
    • Javier Martínez: "Pergamino es una ciudad donde podemos vivir bien en una provincia compleja"

    En el Gabinete Ampliado, Martínez pidió a Ciuffo frenar el ingreso futuro de personal y a Paula Bustos impulsar la descentralización policial.

    23 de agosto de 2025 - 14:21
    El intendente Javier Martínez en su presentación del Gabinete Ampliado

    El intendente Javier Martínez en su presentación del Gabinete Ampliado

    LAOPINION

    El sábado a las 9 de la mañana, el Parque Belgrano se transformó en el epicentro político y social de Pergamino. El Centro de Innovación y Tecnología fue el escenario elegido para un Gabinete Ampliado que no solo mostró el músculo de la gestión, sino que también proyectó el futuro político de la ciudad.

    Funcionarios municipales, dirigentes de instituciones intermedias, empresarios y representantes del sector privado coincidieron en un encuentro que dejó definiciones fuertes.

    Durante el evento, se proyectaron dos videos que sintetizaron los avances en áreas clave: salud, seguridad, desarrollo urbano, tierra y vivienda, servicios públicos, desarrollo social y hacienda. La narrativa fue clara: mostrar un Pergamino distinto al de hace una década, con indicadores y logros concretos, pero también con desafíos pendientes.

    El discurso de Martínez: de la austeridad al futuro

    “Tenemos que recordar de dónde venimos. Veo la imagen de ese inicio y no tengo dudas: se hicieron muchas cosas bien”, afirmó Javier Martínez, intendente de Pergamino desde 2015. Su mensaje buscó dos objetivos: reafirmar la identidad de gestión y sentar las bases del próximo capítulo político.

    Martínez destacó que, en los últimos diez años, Pergamino avanzó en todos los frentes. Citó como ejemplo la mejora en los índices de seguridad: “Tenemos mejores indicadores que ciudades similares, aunque la inseguridad nos sigue doliendo”. También enfatizó la articulación con el sector privado: “Pergamino muestra liderazgo no solo en desarrollos habitacionales, sino también en el sector industrial. Nuestro parque industrial ya no tiene lugar y hoy existen parques privados, como debe ser”.

    El intendente vinculó la eficiencia a la administración austera: “Para gobernar hay que tener recursos; y para tener recursos hay que ser muy austeros. Las obras son la consecuencia de esa austeridad en el manejo de las cuentas públicas”.

    Mensajes políticos en clave electoral

    El encuentro no fue solo un balance técnico: también funcionó como plataforma política. Martínez aprovechó el cierre para plantear dos propuestas concretas a sus principales referentes. Primero, pidió a Gustavo Ciuffo —candidato a concejal por el espacio HECHOS— que impulse una ordenanza para prohibir el ingreso de nuevos empleados a la administración, salvo casos específicos por concurso. “Cuando comenzamos, la Municipalidad tenía 1,5 empleados por habitante; hoy estamos en 0,9 y deberíamos llegar a 0,5”, precisó. Según sus cálculos, la estructura debería reducirse en 400 empleados para los años venideros.

    La segunda definición fue para Paula Bustos, candidata a diputada provincial: Martínez le encomendó impulsar una ley para que la Provincia descentralice la Policía de Prevención. “Nos vamos a hacer cargo de nuestra seguridad directamente”, afirmó. El mensaje fue claro: seguridad, austeridad y orden administrativo como banderas para la próxima etapa.

    Estado mínimo y protagonismo privado

    La idea que sobrevoló toda la jornada fue la misma que Martínez repitió en varias oportunidades: “En el futuro, el Estado tiene que hacer lo menos posible. Que el privado haga lo que sabe hacer mejor que nosotros”. Esta consigna condensa la visión del intendente: un municipio que intervenga en lo indispensable y que potencie la inversión privada.

    El ejemplo más concreto fue la referencia al parque industrial y al desarrollo habitacional. Pergamino se posiciona como polo productivo en una provincia compleja, y lo hace apostando a la complementariedad público-privada. “Las obras son fruto de todos los pergaminenses pagando sus tasas y de un gobierno eficiente con los recursos”, subrayó antes de anticipar la inauguración de la pista de atletismo de nivel internacional, un hito para el deporte local.

    Javier Sanguinetti TEAMS
    Javier Sanguinetti explicó los avances del proyecto TEAMS. La escuela privada con un formato educativo de excelencia

    Javier Sanguinetti explicó los avances del proyecto TEAMS. La escuela privada con un formato educativo de excelencia

    Una frase que sintetiza un modelo

    El cierre dejó una definición que resonó entre los asistentes: “Pergamino es una ciudad donde podemos vivir bien en una provincia compleja”. Martínez pidió a su equipo que lo sucederá que mantenga esa premisa: “Deseo que el Estado municipal haga lo mínimo e indispensable, y que el privado asuma lo que hace mejor que nosotros”.

    Más allá de las palabras, la jornada del Gabinete Ampliado fue una foto política cargada de simbolismo: un equipo alineado para continuar el rumbo y un mensaje de gestión que apuesta a la austeridad, la eficiencia y la cooperación con el sector privado.

