viernes 10 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Deterioro de la Autopista Pilar Pergamino: Municipios de la región se sumaron al reclamo

    Crecieron los reclamos por el mal estado de la Autopista Pilar Pergamino y la falta de mantenimiento que genera problemas en la seguridad vial

    10 de abril de 2026 - 15:20
    Los problemas son evidentes en la Autopista Pilar Pergamino

    El reclamo por el deterioro de la Autopista Pilar Pergamino comenzó a extenderse en los últimos días a distintos municipios atravesados por este corredor vial. A los cuestionamientos que desde hace tiempo realizan los vecinos, transportistas y usuarios frecuentes, ahora se sumaron los concejos deliberantes de varias ciudades de la región, que decidieron elevar pedidos formales a las autoridades nacionales para exigir obras urgentes y precisiones sobre el futuro de la traza.

    Lee además
    el futuro de las rutas nacionales que atraviesan pergamino se definira el 7 de mayo

    El futuro de las rutas nacionales que atraviesan Pergamino se definirá el 7 de mayo
    El presidente del Centro de Comercio e Industria de Villa Ramallo, Alejandro Natalini, encendió una señal de alerta sobre un aspecto clave que, según remarcó, no está recibiendo la atención necesaria: la calidad del agua de consumo masivo y la ausencia de controles físico-químicos sistemáticos.

    Villa Ramallo: alertan por falta de controles físico-químicos en el agua y riesgos sanitarios

    Un pedido concreto

    En las últimas horas, el Concejo Deliberante de Pilar ingresó un pedido de informes dirigido al Gobierno nacional y a Vialidad Nacional, en el que solicita respuestas concretas sobre el estado de la autopista y las tareas de mantenimiento pendientes. La iniciativa se suma a planteos similares impulsados en otros distritos del corredor, entre ellos Pergamino, donde también se presentaron proyectos para reclamar información y exigir intervenciones inmediatas.

    En los municipios coinciden en que la situación de la Autopista Pilar - Pergamino se volvió crítica. Uno de los principales reclamos es la reposición de las luminarias en distintos sectores donde desde hace meses las columnas permanecen apagadas, sin sus luminarias, generando problemas de visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche y en jornadas de lluvia o niebla.

    Nuevos problemas y falta de seguridad vial

    A ello se suma el pedido de reparación de baches y deformaciones sobre la calzada, un problema que se repite en varios tramos y que obliga a los conductores a reducir la velocidad o realizar maniobras peligrosas para esquivarlos.

    Los intendentes y concejales de la región, tal como lo vienen haciendo desde hace tiempo en Pergamino, advierten además sobre el avanzado crecimiento del pasto en las banquinas y sectores laterales, lo que reduce la visibilidad, tapa los carteles y dificulta la circulación en caso de detenciones o emergencias.

    Otro de los puntos señalados en los pedidos de informes es la falta de señalización vial en varios tramos del corredor dado que no están más los carteles indicadores, señalización preventiva, demarcación horizontal y advertencias sobre desvíos, curvas o zonas deterioradas. Según remarcan desde los distintos municipios, esta situación no solo afecta la seguridad vial sino que también genera incertidumbre entre quienes transitan diariamente la autopista.

    El planteo regional también busca obtener una definición política sobre el futuro de la ruta. La preocupación creció luego de que el Gobierno nacional anunciara nuevos procesos de licitación y cambios en el sistema de concesiones viales, que incluirían modificaciones en los peajes y la eventual incorporación de sistemas automáticos de cobro. Los municipios reclaman conocer qué obras están previstas, quién será responsable del mantenimiento y qué plazos se manejan para la continuidad de la concesión de esta estratégica conexión entre el norte bonaerense y el área metropolitana.

    Insisten y no hay respuestas

    En ese marco, desde distintos concejos deliberantes se insiste en que antes de avanzar con cualquier nueva licitación o modificación del sistema de peaje debe garantizarse el mantenimiento integral de la autopista. Las comunas sostienen que la prioridad debe ser recuperar las condiciones básicas de transitabilidad y seguridad: iluminación, bacheo, corte de pasto, limpieza y señalización.

    La preocupación no es menor. La Autopista Pilar - Pergamino es una de las principales vías de conexión para miles de vecinos, trabajadores, estudiantes, transportistas y productores de toda la región. Por eso, el reclamo comenzó a unificarse entre los municipios atravesados por la traza, que ahora exigen una respuesta urgente de la Nación y de Vialidad antes de que el deterioro continúe profundizándose.

    Temas
    Seguí leyendo

    El futuro de las rutas nacionales que atraviesan Pergamino se definirá el 7 de mayo

    San Pedro: La Biblioteca Rafael Obligado presenta una variada agenda cultural para el fin de semana

    Villa Ramallo: alertan por falta de controles físico-químicos en el agua y riesgos sanitarios

    Ramallo: Autoridades del Hospital Gomendio expusieron en el Concejo avances y desafíos del sistema sanitario

    San Pedro: La Central de Operaciones de Seguridad llevará el nombre del oficial Nelson Lillo

    San Pedro lanza taller gratuito de gimnasia para adultos mayores en Envión Depetri

    Ramallo: Advierten que crecen las adicciones y las internaciones en salud mental en la Provincia

    San Pedro incorpora patrullaje motorizado y capacita efectivos para reforzar la seguridad

    Ramallo: Capacitación en ciberseguridad en el Centro Universitario para prevenir delitos digitales

    Paro municipal en San Pedro por atraso salarial: gremios frenan actividades hasta el viernes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los directores del Hospital José María Gomendio, Rubén Millán y Martín Gil Miranda, participaron este jueves de un plenario en el Concejo Deliberante de Ramallo para abordar el funcionamiento del sistema sanitario local.

    Ramallo: Autoridades del Hospital Gomendio expusieron en el Concejo avances y desafíos del sistema sanitario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino vuelve a teñirse de azul para recordar que la inclusión no es solo un concepto, sino una construcción colectiva que se fortalece con cada encuentro.

    Pergamino se tiñe de azul: una mañana para concientizar, incluir e informar sobre autismo
    Se llevó adelante una nueva edición del encuentro empresarial Zárate Produce, una iniciativa que busca fortalecer la competitividad de las pymes, promover vínculos comerciales y generar oportunidades de crecimiento para el entramado productivo del Partido de Zárate.

    Zárate Produce reunió a empresas y pymes para potenciar la economía local

    En esta nueva edición de la Feria Potenciate, serán alrededor de 100 lo emprendedores que participarán.

    Potenciate en Pergamino: este fin de semana será la 11º edición de la feria que impulsa el talento emprendedor

    Deterioro de la Autopista Pilar Pergamino: Municipios de la región se sumaron al reclamo

    Deterioro de la Autopista Pilar Pergamino: Municipios de la región se sumaron al reclamo

    Más estudiantes se suman a los beneficios de Sube y el boleto gratuito

    Más estudiantes se suman a los beneficios de Sube y el boleto gratuito