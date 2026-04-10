Deterioro de la Autopista Pilar Pergamino: Municipios de la región se sumaron al reclamo

El reclamo por el deterioro de la Autopista Pilar Pergamino comenzó a extenderse en los últimos días a distintos municipios atravesados por este corredor vial. A los cuestionamientos que desde hace tiempo realizan los vecinos, transportistas y usuarios frecuentes, ahora se sumaron los concejos deliberantes de varias ciudades de la región, que decidieron elevar pedidos formales a las autoridades nacionales para exigir obras urgentes y precisiones sobre el futuro de la traza.

En las últimas horas, el Concejo Deliberante de Pilar ingresó un pedido de informes dirigido al Gobierno nacional y a Vialidad Nacional, en el que solicita respuestas concretas sobre el estado de la autopista y las tareas de mantenimiento pendientes. La iniciativa se suma a planteos similares impulsados en otros distritos del corredor, entre ellos Pergamino , donde también se presentaron proyectos para reclamar información y exigir intervenciones inmediatas.

En los municipios coinciden en que la situación de la Autopista Pilar - Pergamino se volvió crítica. Uno de los principales reclamos es la reposición de las luminarias en distintos sectores donde desde hace meses las columnas permanecen apagadas, sin sus luminarias, generando problemas de visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche y en jornadas de lluvia o niebla.

A ello se suma el pedido de reparación de baches y deformaciones sobre la calzada, un problema que se repite en varios tramos y que obliga a los conductores a reducir la velocidad o realizar maniobras peligrosas para esquivarlos.

Los intendentes y concejales de la región, tal como lo vienen haciendo desde hace tiempo en Pergamino, advierten además sobre el avanzado crecimiento del pasto en las banquinas y sectores laterales, lo que reduce la visibilidad, tapa los carteles y dificulta la circulación en caso de detenciones o emergencias.

Otro de los puntos señalados en los pedidos de informes es la falta de señalización vial en varios tramos del corredor dado que no están más los carteles indicadores, señalización preventiva, demarcación horizontal y advertencias sobre desvíos, curvas o zonas deterioradas. Según remarcan desde los distintos municipios, esta situación no solo afecta la seguridad vial sino que también genera incertidumbre entre quienes transitan diariamente la autopista.

El planteo regional también busca obtener una definición política sobre el futuro de la ruta. La preocupación creció luego de que el Gobierno nacional anunciara nuevos procesos de licitación y cambios en el sistema de concesiones viales, que incluirían modificaciones en los peajes y la eventual incorporación de sistemas automáticos de cobro. Los municipios reclaman conocer qué obras están previstas, quién será responsable del mantenimiento y qué plazos se manejan para la continuidad de la concesión de esta estratégica conexión entre el norte bonaerense y el área metropolitana.

Insisten y no hay respuestas

En ese marco, desde distintos concejos deliberantes se insiste en que antes de avanzar con cualquier nueva licitación o modificación del sistema de peaje debe garantizarse el mantenimiento integral de la autopista. Las comunas sostienen que la prioridad debe ser recuperar las condiciones básicas de transitabilidad y seguridad: iluminación, bacheo, corte de pasto, limpieza y señalización.

La preocupación no es menor. La Autopista Pilar - Pergamino es una de las principales vías de conexión para miles de vecinos, trabajadores, estudiantes, transportistas y productores de toda la región. Por eso, el reclamo comenzó a unificarse entre los municipios atravesados por la traza, que ahora exigen una respuesta urgente de la Nación y de Vialidad antes de que el deterioro continúe profundizándose.