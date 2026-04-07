Drama social en la ciudad de Baradero: vive en una carpa con su hijo y reclama ayuda urgente al Municipio

Desde hace unos días Marcelo, junto a su hijo de 24 años, se encuentran viviendo en una carpa cerca de la Planta Depuradora de la ciudad.

Desde hace varios días, Marcelo y su hijo de 24 años sobreviven en una carpa ubicada en cercanías de la Planta Depuradora en la ciudad de Baradero , tras haber sido desalojados del lugar donde residían. Sin respuestas concretas del área de Desarrollo Social, el caso expone una delicada realidad social que vuelve a encender alarmas.

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La historia de Marcelo refleja una problemática que, lejos de ser aislada, se repite en distintos sectores. Según relató, la situación se desencadenó luego de conflictos familiares que derivaron en su salida del hogar donde vivía junto a su madre y su tío.

“Antes vivíamos con mi mamá pero tuvimos problemas con ella y con mi tío, por eso nos echaron del lugar”, contó en diálogo con #TuRadio, visiblemente afectado por la situación que atraviesa junto a su hijo.

Sin un lugar donde ir, ambos armaron una carpa en las inmediaciones de la Planta Depuradora, donde intentan sobrellevar el día a día en condiciones precarias.

El impacto del clima agrava la situación

Las recientes lluvias complicaron aún más el escenario. Marcelo explicó que las pertenencias que tenían se mojaron completamente, obligándolos a buscar refugio momentáneo en la casa de un conocido.

“Con la lluvia de estos últimos días se nos mojó todo y tuvimos que salir. Pasamos la noche en lo de un amigo, pero no podemos quedarnos porque él tiene familia”, señaló.

La falta de un espacio estable y seguro los deja en una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente ante condiciones climáticas adversas.

Reclamo al Municipio y pedido de ayuda

Ante la emergencia, Marcelo se acercó al área de Desarrollo Social del Municipio en busca de una solución, pero asegura que la respuesta fue insuficiente. “Les dije que de ahí no me voy hasta que no me consigan un lugar”, expresó con firmeza.

Según su testimonio, desde el organismo le indicaron que “no tenían nada para darles por ahora” y también le solicitaron que se retirara del lugar donde está viviendo, argumentando que no es digno permanecer en una carpa.

Mientras tanto, la urgencia persiste. Quienes puedan colaborar o brindar algún tipo de ayuda pueden comunicarse directamente con Marcelo al 3329 604312, en un contexto donde la solidaridad se vuelve clave frente a la falta de respuestas inmediatas.