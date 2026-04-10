Villa Ramallo: alertan por falta de controles físico-químicos en el agua y riesgos sanitarios

El presidente del Centro de Comercio e Industria de Villa Ramallo, Alejandro Natalini, encendió una señal de alerta sobre un aspecto clave que, según remarcó, no está recibiendo la atención necesaria: la calidad del agua de consumo masivo y la ausencia de controles físico-químicos sistemáticos.

El presidente del Centro de Comercio e Industria de Villa Ramallo , Alejandro Natalini, alertó sobre la falta de controles físico-químicos en el agua de consumo y cuestionó que el debate público priorice el empleo por sobre el impacto ambiental y sanitario de los proyectos en la región.

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Durante una entrevista radial, Natalini advirtió que los informes oficiales sobre la calidad del agua incluirían únicamente análisis bacteriológicos, sin incorporar estudios físico-químicos que permitan conocer en profundidad su composición. Según explicó, esta situación se arrastraría desde hace al menos seis años, lo que genera incertidumbre sobre la seguridad del recurso.

“El agua es esencial, no es algo que podamos reemplazar fácilmente. Abastecer a dos ciudades es un desafío muy serio”, remarcó el dirigente, al tiempo que insistió en la necesidad de contar con información completa y transparente.

Uno de los puntos más preocupantes señalados por Natalini es la posible presencia de sustancias como nitratos en el agua, vinculadas a la actividad industrial y al uso de fertilizantes. Estos compuestos, explicó, pueden transformarse químicamente y resultar difíciles de eliminar.

Además, advirtió que la exposición a nitratos puede generar efectos adversos en la salud, especialmente en embarazadas y adultos mayores. En ese sentido, subrayó la importancia de realizar controles integrales que permitan detectar este tipo de contaminantes.

Reclaman estudios de impacto ambiental en nuevos proyectos

El dirigente también puso el foco en la necesidad de evaluar el impacto ambiental de los emprendimientos que se proyectan en la región. Si bien destacó la importancia del crecimiento económico, planteó que debe darse en equilibrio con el cuidado del entorno.

En particular, mencionó interrogantes sobre iniciativas como el desarrollo de termas y su posible efecto en el ecosistema local. “Tenemos que avanzar por los carriles legales y exigir estudios de impacto ambiental antes de aprobar cualquier obra”, sostuvo.

Finalmente, Natalini advirtió sobre las consecuencias que podrían derivarse de la radicación de industrias sin controles adecuados, especialmente en zonas cercanas al río Paraná. “El tiempo será testigo de lo que pase, pero tenemos que ser responsables hoy”, concluyó.