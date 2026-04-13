María Rodríguez integró el equipo ganador de la Doble Bragado femenina

El equipo Raleigh Femme, con la pergaminense María Rodríguez, se consagró en la Doble Bragado.

La pergaminense María Rodríguez tuvo una positiva participación en la tercera edición de la Doble Bragado femenina, disputada entre el sábado y el domingo, formando parte del equipo Raleigh, que se consagró ganador de la clasificación general con la sanjuanina Maribel Aguirre como principal figura.

Tres exigentes etapas La competencia, que reunió a ciclistas de distintos puntos del país, se desarrolló en tres etapas. El sábado por la mañana se llevó a cabo una contrarreloj individual de 5 kilómetros, mientras que por la tarde se corrió en un circuito callejero (60 kilómetros). La actividad se completó el domingo con una exigente prueba en circuito callejero de 95 kilómetros en Bragado.

El equipo Raleigh, integrado por Maribel Aguirre, María Rodríguez, Paola Allevato (Rojas), María Laura Rossi (Buenos Aires), Verónica Amati (Chivilcoy), Julieta Zurita (Tres Arroyos) y Romina Caballo (Chivilcoy), logró imponerse en la general, con Aguirre alcanzando su tercer triunfo consecutivo en esta tradicional competencia del calendario femenino.

Sigue sumando protagonismo Para María Rodríguez, esta participación representó un nuevo paso en una temporada que comenzó de gran manera. El anterior fin de semana, la pergaminense se había destacado en la Vuelta Altas Cumbres 2026 de mountain bike (MTB), donde logró el segundo puesto en la clasificación general y el primer lugar en su categoría, en un exigente recorrido de 82 kilómetros en Córdoba.

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