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    • Arquitectos Autoconvocados piden al intendente que paralice los proyectos de la Plaza 25 de Mayo y la peatonal

    Un grupo de arquitectos exige participación ciudadana antes de avanzar con obras que consideran de alto contenido urbanístico.

    13 de abril de 2026 - 15:21
    Arquitectos de Pergamino y un pedido al Municipio.

    Arquitectos de Pergamino y un pedido al Municipio.

    La Municipalidad de Pergamino recibió el 10 de marzo una carta dirigida al intendente Javier Martínez, firmada por Arquitectos Autoconvocados de Pergamino, en la que solicitan la paralización inmediata de dos proyectos anunciados públicamente apenas ocho días antes: la renovación del Área Peatonal de calle San Nicolás y una reconfiguración parcial de la Plaza 25 de Mayo.

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    Lo que el Municipio anunció

    El 2 de marzo, Esteban Giugliani, secretario de Desarrollo Urbano de Pergamino confirmó a LA OPINION que el Ejecutivo trabajaba en dos intervenciones de relevancia para el casco céntrico. En el caso de la Peatonal San Nicolás, la propuesta consiste en permitir la circulación vehicular lenta y controlada en horarios determinados, manteniendo la prioridad peatonal. La primera etapa contempla el tramo desde la intersección con calle Florida hasta San Martín, con obras previstas para este año. También se proyecta una bicisenda para ordenar la convivencia informal que hoy existe entre peatones, ciclistas y motos.

    Para la Plaza 25 de Mayo, el proyecto prevé habilitar el paso vehicular a la altura de calle Pinto, rodeando el monumento central sin intervenir en él, con automóviles circulando al mismo nivel que el espacio público mediante un cambio de solado y un trazado ondulado que obligue a reducir la velocidad. Los fines de semana, la plaza funcionaría plenamente como espacio peatonal. Giugliani señaló que la recepción vecinal había sido mayormente positiva y que desde la Secretaría ya se avanzaba en la documentación técnica necesaria para el llamado a licitación.

    El argumento de los arquitectos

    Ocho días después de ese anuncio, la carta de los arquitectos puso en evidencia que no todos en el sector comparten el entusiasmo oficial. El documento fue firmado por Horacio Rodríguez (Mat. 5005), Gerardo Testatonda (Mat. 12.947), Luis María Rossi (DNI 5.192.320), Roberto Rossi (DNI 4.693.067), Carlos Stradiot (DNI 11.577.042), José Salauati (Mat. 4370), Beatriz Torrent (Mat. 3829), José Marques (DNI 4.695.145), Jorge Rocchi (Mat. 3236), Carlos Costa (Mat. 1960) y Horacio Fascioli (Mat. 3141).

    El documento no cuestiona la necesidad de intervenir en esos espacios sino la forma en que se está llevando adelante el proceso. El planteo central es que se trata de obras de alto contenido urbanístico que no pueden ejecutarse de forma unilateral, y que requieren la apertura de instancias de participación ciudadana a través de las distintas entidades involucradas. Los firmantes citan ordenanzas municipales vigentes que, según sostienen, ya se aplicaron exitosamente en intervenciones de igual importancia.

    Un detalle que no pasa inadvertido

    Entre quienes participaron de la conferencia y firmaron la carta hay cuatro nombres con historia dentro del propio gobierno local. José Salauati se desempeñó como secretario de Obras Públicas de la actual gestión municipal, Luis María Rossi ocupó un rol en el Plan estratégico del area central, Horacio Rodriguez en Planeamiento y Carlos Stradiot en Obras particulares que no participó de la reunión de hoy, pero si firmó el petitorio.

    La conferencia de prensa

    En la conferencia de prensa de hoy realizada en la casa de uno de los arquitectos, repasaron cronológicamente el proceso que siguieron desde la presentación de la carta. Uno de los datos más relevantes que aportaron es que cuentan con el respaldo del Colegio de Arquitectos.

    Los profesionales también aclararon un punto que ayuda a entender mejor el alcance de su posición: no se oponen a los proyectos en términos generales. Están a favor de intervenir tanto en la peatonal San Nicolás como en la Plaza 25 de Mayo. Lo que desaconsejan de manera específica es el ingreso vehicular en ambas obras, un elemento que consideran incompatible con la naturaleza y la función de esos espacios públicos.

    Paralelamente, los arquitectos llevaron la misma inquietud al Honorable Concejo Deliberante de Pergamino. Sin embargo, no obtuvieron respuesta en tiempo, lo que tiene una consecuencia concreta e inmediata: el tema no formará parte del orden del día de la sesión de este martes.

    A la espera de la respuesta oficial

    Hasta el momento la Municipalidad no emitió pronunciamiento público sobre el pedido. La carta, firmada a título personal por once profesionales, no proviene de ninguna entidad con capacidad formal de interpelación institucional, lo que le quita peso vinculante al reclamo aunque no necesariamente relevancia pública. El municipio puede perfectamente avanzar con los proyectos según el cronograma previsto sin estar obligado a responder. Lo que sí queda instalado, con nombres, apellidos y matrículas, es una voz disidente que incluye a cuatro ex funcionarios.

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